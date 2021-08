Kinga Rusin już nie wróci do TVN? Celebrytka zabrała głos

W sierpniu zeszłego roku prezenterka "Dzień Dobry TVN" Kinga Rusin ogłosiła, że odchodzi z programu.

"Dlaczego już nie DDTVN? Chcę realizować swoje kolejne marzenia, wykorzystać swobodę i niezależność finansową, którą mam dzięki świetnie prosperującej firmie kosmetycznej - mojej dumie. Chcę współtworzyć nowe ciekawe projekty w kilku obszarach: telewizja, biznes, działalność społeczna" – napisała wówczas.

Dziennikarka wyjawiła na początku roku na swoim Instagramie, że wyprowadziła się z Polski i mieszka na jednej z małych wysp na Oceanie Indyjskim. Jej komentarze z egzotycznych wysp dot. polskiej polityki są szeroko komentowane, chociaż niekoniecznie ze względu na ich treść.

Rusin nie wróci do telewizji?

Czy popularna celebrytka powróci do prowadzenia programów w TVN? Sama Rusin zamieściła w tym temacie wpis na Instagramie, w którym rozwiewa wątpliwości.

Rusin przyznaje, że otrzymała od swojej dawnej stacji dwie propozycje, ale nie ma zamiaru wracać do Polski. Celebrytka we wpisie odniosła się do artykułu "Super Expressu" na swój temat.

instagram

"Odpowiadając „sympatycznym” dziennikarzom z Superaka, martwiącym się o moje występy telewizyjne: otrzymałam od stacji TVN dwie ciekawe propozycje: prowadzenia „Power Couple” na głównej antenie w sobotę, w „prajmtajmie” oraz programu w TVN Style. Nie skorzystałam, robię teraz inne rzeczy, ale wciąż uwielbiam TVN i będę go bronić wraz z innymi dziennikarzami wolnych mediów, tak jak do tej pory. Pozdrowienia z Afryki" – napisała na swoim Instagramie.

Czytaj też:

"Przez ile politycznych łóżek przeszła". Rusin uderza w OgórekCzytaj też:

Piasek o rozstaniu z TVP: Podobno zadzwonił sam Kaczyński