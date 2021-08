Widzowie oburzeni. Skargi do KRRiT na dziennikarza TVN24

W minioną niedzielę Władysław Frasyniuk był gościem Grzegorza Kajdanowicza w "Faktach po Faktach" na antenie TVN24. W programie poruszono temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W swojej wypowiedzi były działacz opozycji antykomunistycznej w haniebnych słowach mówił o chroniących granic żołnierzach Wojska Polskiego.

– Słowo "żołnierz" jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi – powiedział i dodawał, że tak nie postępują żołnierze. – Śmiecie. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie. ci żołnierze nie służą państwu polskiemu. Przeciwnie - plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie – mówił dalej.

Co znamienne, na słowa te w żaden sposób nie zareagował gospodarz programu. Kajdanowicz w rozmowie z mediami odniósł się później do sprawy. Oświadczenie wydała też sama stacja TVN24. "W związku z inwektywami pod adresem żołnierzy wypowiedzianymi przez Władysława Frasyniuka na żywo w TVN24 wyrażamy ubolewanie, że zabrakło stanowczej, krytycznej wobec używanych zwrotów, reakcji ze strony prowadzącego program. Nie będziemy powielać tej wypowiedzi. Oświadczamy, że sprzeciwia się każdej formie agresji, także tej słownej, w życiu publicznym" – napisano w oświadczeniu.

Zarówno słowa Frasyniuka, jak i zachowanie dziennikarza spotkały się z ogromną krytyką. Zareagował nawet premier Mateusz Morawiecki. Jak informuje serwis Wirtualne Media, na brak reakcji Kajdanowicza w poniedziałek wpłynęło do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji osiem skarg.

