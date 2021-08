Popularny dziennikarz dołącza do zespołu TVN24. "Przede mną nowe wyzwania"

O nowej współpracy popularnego dziennikarza informują Wirtualne Media. Z ustaleń dziennikarzy tego portalu wynika, że Marcin Zaborski będzie w sobotnie poranki po godzinie 9.00 prowadził rozmowy z politykami. "Poza cotygodniowymi wywiadami, dziennikarz dołączy także do prowadzących niedzielne debaty w TVN24 poświęcone sprawom społecznym i politycznym" – czytamy.

"Jego rozmowy będą mocnym punktem naszej weekendowej oferty"

Nawiazanie współpracy z Marcinem Zaborskim w rozmowie z serwisem skomentował redaktor naczelny stacji Michał Samul.

– Poważnie traktujemy nasze nowe hasło "Twoim prawem jest wiedzieć" i wynikające z niego zobowiązanie wobec widzów. Z radością więc witamy na naszym pokładzie jednego z najlepszych w Polsce ekspertów od wywiadów, który zadebiutuje w telewizji – oświadczył. Odnosząc się do dziennikarza stwierdził, że "przez ostatnie lata udowodnił, że jego ciekawość świata, umiejętność słuchania rozmówców i formułowania często nieoczywistych też i pytań, czyni prowadzone przez niego wywiady wyjątkowymi". – Jestem przekonany, że jego rozmowy będą mocnym punktem naszej weekendowej oferty – podkreślił.

Głos zabrał też sam zainteresowany. – Przede mną nowe wyzwania, ale wciąż te same zasady. Cieszę się, że będę mógł rozmawiać z naszymi gośćmi, przypominając im dawne obietnice, czytając ich programy polityczne - nierzadko przez nich zapomniane - i próbując pokazać, dlaczego podejmują takie, a nie inne decyzje. Niezależnie od tego, kto je podejmuje – powiedział Zaborski.

Pożegnanie z RMF FM

Marcin Zaborski od września 2016 r. do czerwca tego roku współpracował ze stacją RMF FM. Był tam gospodarzem programu "Popołudniowa rozmowa", emitowanym od poniedziałku do piątku o godz. 18. Przedtem, od 2000 r. dziennikarz związany był z radiową Trójką, gdzie od lipca 2009 r. prowadził "Salon polityczny Trójki".

Kiedy kończył współpracę z RMF FM we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych podsumował miniony czas, podziękował gościom i słuchaczom. Podkreślił, że udało się zrobić wiele ważnych rzeczy i wysłuchać wielu ciekawych historii. Nie zawsze było jednak kolorowo.

"Nie zawsze się udawało. Czasem trzeba było zapytać – 'Czy pani mnie słyszy???'... Niekiedy bywało wręcz groźnie - gdy gość stwierdzał na przykład, że „rozmowa zaczyna być bardzo nieprzyjemna” i dorzucał złowrogo: 'Mogę być wobec pana nieprzyjemny!'. Ale przecież nie o przyjemności tu chodzi…. Byliśmy tam, gdzie zapraszało nas życie – nie tylko to polityczne… Zaglądaliśmy do wielu polskich miast i miasteczek, ale też na przykład do Oksfordu, Nigerii czy do obozu Moria na Lesbos. To było pięć lat spotkań w 'Popołudniowej Rozmowie w RMF FM'. Za każde z nich bardzo dziękuję – tym, z którymi mogłem rozmawiać i tym, DLA KTÓRYCH mogłem rozmawiać. Bez Słuchaczy i Widzów nie miałoby to przecież najmniejszego sensu. A widać go było szczególnie wtedy, gdy tak wielu z Was udawało się namówić na wspólne tworzenie albo mnożenie DOBRA (oby jeszcze więcej tego dobra było)" – pisał wówczas Zaborski.

