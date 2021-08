"Nie mogłem uwierzyć, że to nie fejk". Groteskowe zachowanie posła KO na granicy

Dziennikarz TVP Jakub Wojtanowski opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać jak mężczyzna biega pomiędzy funkcjonariuszami Straży Granicznej i policji, próbując im uciec. Wiadomo, że sytuacja ma miejsce na granicy polsko-białoruskiej. Dziennikarz potwierdził, że mężczyzną tym jest poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski.

"Upadek instytucji immunitetu…" – skomentował Wojtanowski.

twitter

Komentarzy jest zdecydowanie więcej. Jednych zachowanie parlamentarzysty rozbawiło, w innych wzbudziło zażenowanie. "Poseł KO. Nie mogłem uwierzyć, że to nie fejk" – napisał wyraźnie rozbawiony były wiceminister sprawiedliwości, obecnie europoseł Patryk Jaki.

"Na posła to się Sterczewski nie bardzo nadaje, ale byłby z niego świetny wide receiver w NFL" – napisał z kolei Paweł Rybicki.

"Poseł PO. Takie to ma Tusk kadry, które pretendują do władzy. To nie fejk. To na serio!" – skomentował Mariusz Kałużny z Solidarnej Polski.

Powstały już nawet pierwsze przeróbki nagrania z posłem KO w roli głównej.

twittertwitter

Kryzys na granicy

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym w województwie podlaskim trwa już od kilkunastu dni. Grupa imigrantów, która w tej chwili, według informacji Straży Granicznej, liczy 24 osoby, przebywa na terenie miedzy oboma krajami.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w czwartek, że Polska zobowiązana jest przede wszystkim do ochrony własnej granicy. Z kolei politycy opozycji domagają się wpuszczenia imigrantów na terytorium kraju.

Premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii we wspólnym oświadczeniu wezwali Łukaszenkę do zakończenia eskalacji na granicy z Unią Europejską.

W poniedziałek Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się z białoruskich władz z propozycją udzielenia pomocy humanitarnej migrantom znajdującym się po białoruskiej stronie granicy.