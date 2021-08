"Obalmy zasieki na granicy". Skandaliczny artykuł w "Gazecie Wyborczej"

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym w województwie podlaskim trwa już od kilkunastu dni. Grupa imigrantów, która w tej chwili, według informacji Straży Granicznej, liczy 24 osoby, przebywa na terenie miedzy oboma krajami.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w czwartek, że Polska zobowiązana jest przede wszystkim do ochrony własnej granicy. Z kolei politycy opozycji domagają się wpuszczenia imigrantów na terytorium kraju.

W związku z kryzysem nie brak kuriozalnych czy haniebnych akcji. Wczoraj media obiegło nagranie posła Sterczewskiego, który biegał wokół funkcjonariuszy Straży Granicznej. Z kolei wcześniej cała Polska mówiła o skandalicznych słowach Władysława Frasyniuka, który nazwał polskich żołnierzy "śmieciami". Tych słów również broniła wówczas "Wyborcza".

"Obalmy zasieki"

Niedawno minister obrony narodowej poinformował, że na newralgicznym odcinku polskiej granicy zostanie wybudowany płot, który ma uniemożliwić jej nielegalne przekraczanie. Szybko podniosły się głosy o tym, że jego postawienie może być nielegalne.

Publicysta "Gazety Wyborczej" Bartosz Kramek namawia do niszczenia zasieków na granicy. "Zaprotestujmy w duchu obywatelskiego nieposłuszeństwa" – przekonuje.

Jego zdaniem nie możńa pozwolić imigrantom "gnić" pod granicą. "Pojedźmy tam i symbolicznie przewróćmy – jak proponuje twórca Obywateli RP Paweł Kasprzak – te zasieki. Zaprotestujmy – czynnie i zdecydowanie, w duchu obywatelskiego nieposłuszeństwa. Barierki są tylko w głowach" – apeluje publicysta "GW".

Fala komentarzy

Artykuł "GW" jest szeroko komentowany przez polityków i dziennikarzy. "Są gotowi napisać każde antypaństwowe świństwo byle tylko zaszkodzić rządowi PIS" – stwierdził europoseł PiS Joachim Brudziński.

"Frasyniuk z Lisem atakują Wojsko Polskie, a Kramek chce niszczyć zabezpieczenie przed nielegalnymi imigrantami. Putin rozegrał polską opozycję w kilka dni. Dobrze, że nie mają wpływu na funkcjonowanie Polski" – ocenia wiceminister Jacek Ozdoba.

"W Polsce nie jest potrzebna Russia Today. Te zadania wypełnia GW" – ocenia z kolei dziennikarz TVP Info Bartłomiej Graczak.

"Namawianie do wypowiedzenia posłuszeństwa polskim służbom, teraz namawianie do demontażu umocnień granicznych - to jest jednak krok dalej, to nowa jakość antypaństwowej działalności dywersyjnej. Niesamowite, że w imię walki politycznej można bez zahamowań pisać takie rzeczy" – komentuje Damian Adamus, naczelny portalu Nowy Ład.

"Boże. Kramek cytujący Kasprzaka, publikowany bezrefleksyjnie przez Wyborczą. Ależ to jest szalenie szkodliwe i nieodpowiedzialne" – napisał natomiast Maciej Bąk z Radia Zet.

"Serio Kramek wzywa do naruszenia granic Rzeczpospolitej? W Gazecie Michnika chyba wzdychają za ojcem naczelnego, Ozjaszem Szechterem, który chciał tego samego jako członek agenturalnej partii komunistycznej. Kto wspiera takie postawy jest albo idiotą, albo zdrajcą" – ocenia Jakub Maciejewski z "Sieci".

Czytaj też:

