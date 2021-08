Małopolska: Obraźliwe billboardy z wizerunkiem Kukiza

Na kamienicy przy ul. Bernardyńskiej w Tarnowie, a także w podtarnowskiej Brzozówce ktoś powiesił plakaty z wizerunkiem Pawła Kukiza, a obok umieścił napis w języki angielskim: "Who are you" (tłum. kim jesteś).

Jak informuje "Polska The Times", słowo "are" ma tak niewielką czcionkę, że z daleka nie rzuca się w oczy, natomiast wielkie "Who you" kojarzy się z wulgaryzmem w języku polskim. Na billboardach widnieje podpis "Polska Myśląca".

twitter

Czyje to plakaty?

Plakaty wiszą na tablicach reklamowych należących do firmy Redruk z Tarnowa. Jej właściciel, Piotr Górnikiewicz, który od kilku miesięcy jest działaczem Polski 2050 Szymona Hołowni, poinformował "Gazetę Krakowską", że to przedsięwzięcie prywatnej osoby. – My tylko wynajęliśmy powierzchnie, tablice wieszała już firma zewnętrzna – powiedział.

Przedsiębiorca zapewnił, że nie zgodziłby się udostępnić powierzchni pod materiały niezgodne z prawem lub etyką. Pytany o te z Kukizem stwierdził, że nie przekraczają granic dobrego smaku. Zastrzegł jednocześnie, że sam nie jest i nie byłby inicjatorem czegoś podobnego.

Kaczmarczyk: To publiczny lincz

Norbert Kaczmarczyk, poseł Solidarnej Polski, a kiedyś działacz ruchu Kukiz'15, powiedział w rozmowie z "Polska The Times", że powieszone w Małopolsce billboardy naruszają dobra osobiste Pawła Kukiza. – To publiczny lincz na pośle na Sejm RP – ocenił Kaczmarczyk.

Ataki na Kukiza i jego posłów nie ustają po tym, jak 11 sierpnia poparli oni reasumpcję głosowania w sprawie wznowienia obrad Sejmu, a następnie zagłosowali razem z PiS za ustawą "lex TVN".

Czytaj też:

Sikorski: Czekam na pozew od KukizaCzytaj też:

Kukiz nie odpuszcza dziennikarzom TVN. Napisał do Kajdanowicza