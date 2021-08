Nieoficjalnie: Prezydent dogadał się z Kaczyńskim ws. "lex TVN"

Według ustaleń Onetu, polityczna decyzja w tej sprawie miała zapaść na linii Kancelaria Prezydenta – PiS. Weto głowy państwa do "lex TVN" ma być wyjściem awaryjnym z całej sytuacji, które pozwoli obozowi rządzącemu zrobić krok wstecz bez wizerunkowej katastrofy i dania satysfakcji opozycji.

Jak informuje Onet, w ostatnim czasie Andrzej Duda przeprowadził szereg rozmów, w tym także z wysokim przedstawicielem amerykańskiej administracji, których głównym tematem była właśnie ustawa medialna. Prezydent miał usłyszeć, że wejście w życie tych przepisów spowoduje pogorszenie relacji z USA na wielu płaszczyznach, m.in. wojskowej i dyplomatycznej.

Źródła z Pałacu Prezydenckiego, na które powołuje się portal, twierdzą, że wszystkie te informacje miały zostać przekazane do wiadomości samego prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. I to w porozumieniu z nim miała zapaść polityczna decyzja o zawetowaniu ustawy niezależnie od ostatecznego kształtu, w jakim trafi ona do prezydenta.

Amerykanie reagują decyzję Sejmu

Ustawę "lex TVN" Sejm przegłosował 11 sierpnia. Projekt zakłada doprecyzowanie przepisów dotyczących przyznawania koncesji radiowo-telewizyjnej stacjom należącym do kapitału zagranicznego. Za ustawą opowiedziało się 228 posłów, przy 216 głosach przeciw oraz 10 głosach wstrzymujących się.

W reakcji na uchwalenie ustawy koncern Discovery, właściciel TVN, opublikował komunikat, w którym poinformował, że zamierza pozwać władze Polski za naruszenie umowy zawartej przez nasz kraj z USA. Spółka przekazała, że o swoich krokach prawnych powiadomiła polskie władze, a w zawiadomienie o sporze zostało przesłane prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

