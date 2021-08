Kontrofensywa Hołowni. "Po tej dacie na trwałe zmieni się oblicze polskiej polityki"

Polityk zaprezentował w czwartek wideo zapowiadające pierwszy kongres jego ruchu. – Będą setki osób z całej Polski, będzie gość specjalny, który mam nadzieję, na trwałe zmieni oblicze polskiej polityki – zapewniał Hołownia.

– Jeżeli uda wam się być osobiście, to wspaniale, jeżeli nie, to już dziś zapraszam do tego, aby zarezerwować czas i śledzić to wydarzenie na wszystkich naszych kanałach w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, a przypuszczam że również na TikToku – reklamował wydarzenie.

– Jeszcze raz z całego serca zapraszam was na 4 września, bo jestem pewien, że po tej dacie na trwałe zmieni się oblicze polskiej polityki. Po 4 września nic w niej nie było takie, jak było do tej pory – gwarantował.

Cały czas w tajemnicy utrzymywane jest miejsce wydarzenia jak i tożsamość gościa specjalnego. Wiadomo tylko, że początek imorezy planowany jest na godzinę 11.00.

Potrzebne finansowanie

Być może lokalizacja nie jest jeszcze ostatecznie ustalona. 18 sierpnia Szymon Hołownia apelował do sympatyków o wpłaty, które mają być wykorzystane do wynajęcia pojemnej sali.

– Pomóżcie nam sfinansować ten kongres, na który tak czekamy. Chcemy wynająć salę większą, niż w tej chwili mamy, bo przerosła nas liczba zgłoszeń i musimy odmawiać ludziom, robią się przykre sytuacje, ale za większą salę musimy zapłacić więcej, a my nie mamy, jak wiecie, niewiadomo jakich sponsoringów i dotacji od państwa – apelował polityk. – Każda kwota się liczy - 5,10,20 zł bo ten Kongres musi wyjsć wspaniale – dodał.

– Rozmawiałem ostatnio ze specjalistami ze świata, przyjeżdżają, chcą z nami współpracować. Nie stać nas na nich po prostu, chyba że zbierzemy pieniądze, bo widzą w nas nadzieję, widzą w nas nową siłę i bardzo bym chciał z nimi współpracować, bo robili świetne rzeczy – zapewniał Hołownia.

Potrzebna mobilizacja

Przez wiele miesięcy Polska 2050 zajmowała drugie miejsce we wszystkich sondażach poparcia. Sytuacja zmieniła się wraz z objęciem przez Donalda Tuska funkcji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Od tego czasu poparcie dla ugrupowania Hołowni waha się w granicach kilkunastu procent, co przekłada się na pewną trzecią pozycję w rankingach poparcia partii politycznych.

W najnowszym sondażu Polska 2050 uzyskała wynik 12 proc. poparcia. Na Koalicję Obywatelską chce głosować 24 proc. ankietowanych, Zjednoczoną Prawicę wskazało 35 proc. badanych.

