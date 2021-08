Mirecki: Prokurator Pozorski kłamie w mojej sprawie

Michał Mirecki, w Polsce Ludowej pokrzywdzony przez oprawców komunistycznych, do dziś doświadcza na własnej skórze ich bezkarności. Mirecki był w latach 80. porwany przez Służbę Bezpieczeństwa, grożono mu śmiercią. I choć rozpoznał sprawców, to ciągle są oni nietykalni.

– Próbowałam o pana sprawę zapytać osobę odpowiedzialną za ściganie zbrodniarzy komunistycznych, pana prokuratora Andrzeja Pozorskiego, który jest w randze wiceprokuratora generalnego i szefa pionu śledczego IPN – powiedziała w programie "Otwartym tekstem" Ewa Stankiewicz.

Pozorski mówił wcześniej, że spotkał się z Mireckim. – Porozmawialiśmy i wszystko zostało wyjaśnione. Myślę, że on pewne rzeczy zrozumiał i też się zdziwił, że przekazywane informacje były takie, a nie inne. W tej chwili postępowanie jest na etapie postępowania sądowego i zobaczymy, jakie rozstrzygnięcie zostanie podjęte – tłumaczył.

Mirecki: To nieprawda

Mirecki oświadczył, że wypowiedź Pozorskiego go poruszyła. – To nieprawda, że to zostało wyjaśnione – powiedział. Dopytywany przez Stankiewicz, czy Pozorski kłamał w jego sprawie, Mirecki potwierdził. – W tym przypadku muszę użyć tego sformułowania. Tak, była to nieprawda. Może pan prokurator to inaczej zobaczył – ocenił.

Mirecki tłumaczył, że zna tożsamość swoich oprawców z SB, zostali oni przesłuchani, ale nie oskarżeni.

Piotr Woyciechowski, ekspert zajmujący się służbami specjalnymi, napisał na Twitterze po programie, że "dalsze utrzymywanie prok. Andrzeja Pozorskiego na stanowisku szefa pionu śledczego IPN jest niedopuszczalne, jeśli na poważnie chce się ścigać zbrodniarzy komunistycznych".

twitter