Campus Trzaskowskiego. Balcerowicz wzywa do piętnowania dziennikarzy

W piątek 27 sierpnia na terenie miasteczka uniwersyteckiego na osiedlu Kortowo w Olsztynie rozpoczął się Campus Polska Przyszłości. Wydarzenie odbywa się pod patronatem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Potrwa do 2 września. Co rusz docierają kolejne kontrowersyjne wypowiedzi gości tego wydarzenia. Wśród nich słowa marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o konieczności likwidacji większości szpitali, posła KO Sławomira Nitras o planach "opiłowania" katolików z przywilejów, Macieja Stuhra o "Polsce grilla i disco polo" czy Elżbiety Bieńkowskiej o potrzebie nakładania przez Unię Europejską na Polskę kar finansowych.

"Dlaczego nie ma listy pseudodziennikarzy?"

Do nich dołączył ze swoim wystąpieniem prof. Leszek Balcerowicz. Ekonomista mówił o zachodzącej w Polsce "autorytarnej transformacji". Przypominając, że on sam stworzył listę "prokuratorów Ziobry" nawoływał do zrobienia tego samego z dziennikarzami.

– Dlaczego tylu ludzi się oburza, że haniebna propaganda nadawana jest przez dziennikarzy w „Wiadomościach”, a nie ma w internecie ich narastającej listy tych pseudodziennikarzy z imionami, nazwiskami i wizerunkami? – pytał Balcerowicz i zachącał, aby uczestnicy Campusu Polska Przyszłości przygotowali taką listę na wzór pręgierza.

– Zróbcie internetowy pręgierz. To jest o wiele łatwiej – mówił ekonomista. I podkreślał, że „to musi dotyczyć także innych kategorii osób, które gwałcą uczciwość”.

Wypowiedź Balcerowicza spotkała się z odzewem w mediach społecznościowych. "Balcerowicz właśnie zaproponował zrobienie pręgierzy dla dziennikarzy TVP. Ten cały Campus PO to potężny seans nienawiści wobec ludzi, którzy mają inne zdanie. Jest to próbka tego co by się działo gdyby oni wrócili do władzy. Niech dla siebie zrobią pręgierz za szkalowanie Polski" – napisał na Twitterze Krzysztof Smoliński z PiS.

