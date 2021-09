"Skazani na siebie". Nowe doniesienia nt. przyszłości Gowina

Jarosław Gowin oraz Władysław Kosiniak-Kamysz przygotowują się na wybory w 2022 roku – donosi Wirtualna Polska. Obaj są przekonani, że kadencja Sejmu zostanie skrócona. Szczególnie mocno wierzy w to szef Porozumienia, który do niedawna jeszcze zasiadał w rządzie i ma zdawać sobie sprawę z nastrojów panujących w obozie władzy. Przypomnijmy, że Gowin został zdymisjonowany na początku sierpnia. Ówczesnemu wicepremierowi zarzucono brak wystarczających postępów nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu. Polityk w odpowiedzi ogłosił, że Porozumienie opuszcza Zjednoczoną Prawicę.

"Niezależnie od terminu wyborów, dziś niemal pewne jest jedno: liderzy Porozumienia i PSL są na siebie skazani" – donosi Wirtualna Polska. Obie partie mają stworzyć centro-prawicową formację.

Nowa formacja na scenie?

Piotr Zgorzelski pytany o wspólny start z Porozumieniem odpowiada, że byłaby to "bardzo dobra oferta". – "Lex TVN", samorządy, zmiany podatkowe dla przedsiębiorców - to styk Porozumienia i PSL. Mówimy tu jednym głosem. Moim zdaniem to jest ten moment– dodaje polityk w rozmowie z WP.

Polityk PSL zaznacza, że liderem takiej koalicji musiałby być Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednocześnie nie wyklucza, że w projekcie mógłby uczestniczyć Szymon Hołownia. – Będziemy współpracować, robiliśmy to już wcześniej. Zatrzymaliśmy wybory kopertowe i uchroniliśmy polskie państwo przed degrengoladą – mówi sam szef ludowców w rozmowie z WP. Gowin z kolei dodaje, że rozmawia z politykami PSL-u o wspólnym programie, a nie wspólnych listach.

Wspólna deklaracja Gowina, Kosiniaka-Kamysza i Ścigaj

Przypomnijmy, że wczoraj prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Porozumienia Jarosław Gowin oraz Agnieszka Ścigaj z koła Polskie Sprawy podczas wspólnej konferencji prasowej poinformowali o podpisaniu deklaracji ws. polskiej samorządności. Jak wyjaśnił szef Ludowców, zawiera ona konkretne propozycje dot. edukacji, podatków, ochrony zdrowia czy polityki społecznej.

– Wspólne działanie różnych środowisk musi być oparte na programie. Wzmocnienie roli samorządu może być punktem wyjścia do współpracy. Zapraszamy do współdziałania wszystkich, którzy po rządach PiS chcą odbudować polską samorządność – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

