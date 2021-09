Atak na biuro PiS w Krakowie. Sprawca zatrzymany

O nowych ustaleniach w sprawie informuje RMF FM. Z ustaleń dziennikarzy rozgłośni wynika, że zatrzymany to 35-letni mieszkaniec Krakowa. "Tuż po zatrzymaniu przyznał, że to on najpierw wysmarował dżemem ściany na klatce kamienicy, gdzie jest biuro PiS-u, a później kilkanaście razy uderzył młotkiem w drzwi" – czytamy.

Swoje postępowanie mężczyzna tłumaczył jako formę protestu przeciwko działaniom polskich władz na granicy polsko-białoruskiej.

35-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Został zwolniony do domu. Otrzymał dozór policyjny.

Atak na biuro PiS w Krakowie

Do zdarzenia doszło w sobotę 21 sierpnia około godziny 23. Jak widać to było na nagraniu z monitoringu, wtedy to zamaskowana osoba dostała się do kamienicy przy ul. Retoryka 7, w której pomieszczenie wynajmuje małopolskie Prawo i Sprawiedliwość. Sprawca ubrudził drzwi, a następnie z impetem uderzał w nie młotkiem.

Z ustaleń "Gazety Krakowskiej" wynika, że policję zawiadomili mieszkańcy kamienicy, których zaniepokoił hałas. To także od nich o całej sprawie dowiedzieli się politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Bartosz Izdebski z zespołu prasowego KWP w Krakowie informował wówczas, że w związku z otrzymanym zgłoszeniem policjanci podjęli interwencję. – Przeprowadzono oględziny, zabezpieczono monitoring. W tej chwili na podstawie zebranego materiału prowadzimy czynności w celu ustalenia sprawcy – przekazał.

Do zdarzenia odnosił się za wtedy pośrednictwem mediów społecznościowych Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa z PiS.

"Małopolskie biuro PiS w Krakowie zostało w nocy zaatakowane! Sprawca w furii zdewastował drzwi młotkiem i roztarł na wejściu nieznane substancje. Akcja wygląda na zaplanowaną. Do tego prowadzi szczucie totalnej opozycji, jesteście z siebie dumni? Co będzie następne? Nóż?" – pytał na Twitterze Drewnicki. Do swojego wpis polityk załączył nagranie z monitoringu.

