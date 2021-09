Rząd czeka rekonstrukcja? Premier odpowiada

Pod koniec sierpnia w mediach pojawiły się doniesienia nt. planowanej rekonstrukcji rządu. O planach Prawa i Sprawiedliwości pisał m.in. portal Onet.pl. Do rekonstrukcji rządu miałoby dojść już we wrześniu, a jej powodem są "gigantyczne napięcia" pomiędzy poszczególnymi frakcjami w Zjednoczonej Prawicy.

Morawiecki: Nie planujemy rekonstrukcji rządu

– Nie planujemy żadnej rekonstrukcji rządu. Nie ma żadnych planów dymisji – odpowiedział bez wahania Mateusz Morawiecki, podczas sobotniej rozmowy z Krzysztofem Ziemcem na antenie RMF 24.

– Michał Kurtyka sam od dłuższego czasu rozważa swoją przyszłość, ja bardzo go proszę o to, żeby zajmował się cały czas klimatem – tłumaczył szef rządu.

– Nie ma wokół ministra Dworczyka jakichkolwiek negatywnych planów. To jest człowiek pełen energii, pełen zapału do działania. Zresztą jak ktoś się nie boi, działa odważnie, to od czasu do czasu wystąpi jakiś błąd – powiedział premier Morawiecki, odnosząc się do spekulacji o usunięciu Dworczyka z pełnionej funkcji.

"Nie wycofam wniosku do TK"

Inny istotny wątek sobotniego wywiadu dotyczył kwestii praworządności i obowiązującej w Polsce hierarchii źródeł prawa. Część opozycji oczekuje, że rząd wycofa złożony do Trybunału Konstytucyjnego wniosek ws. zbadania kwestii wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym.

– Nie ma mowy o wycofaniu tego wniosku, ponieważ jesteśmy państwem suwerennym. […] Ja na pewno tego wniosku nie wycofam. Trybunał Konstytucyjny podejmie decyzję. Co więcej, przywołaliśmy w odpowiedzi do Komisji Europejskiej w tym zakresie szereg decyzji TK z czasów, kiedy prezesem Trybunału był pan prof. Safian, pan prof. Rzepliński i te decyzje są jednoznaczne. To było już po wstąpieniu do Unii Europejskiej […] Wystarczy przeczytać tamte wyroki, żeby wiedzieć jaka jest relacja pomiędzy prawem europejskim a Konstytucją RP – argumentował Mateusz Morawiecki.

Premier: Granica musi być chroniona

Szef rządu był także pytany o kwestię stanu wyjątkowego. Zaznaczył, ze jeżeli zajdzie taka potrzeba, to stan wyjątkowy zostanie przedłużony.

– Granica musi być chroniona. Nie może być tak, ze polską granicę swobodnie przekraczają ludzie, którzy są nielegalnymi imigrantami. Przede wszystkim musimy chronić granicę i zrobimy wszystko, żeby była bezpieczna. Są też ćwiczenia wojskowe "Zapad". To nie jest zabawa. Poważne ćwiczenia wojskowe tuż za naszą granicą. Lepiej zapobiegać niż leczyć, uprzedzać ewentualne fakty, zwłaszcza, kiedy widzieliśmy ten – przepraszam – festyn na granicy, kiedy niektórzy robili sobie z tego żarty, zachowywali się w sposób nieodpowiedzialny. Samo to mogło doprowadzić do prowokacji i mogło dość do niebezpiecznych sytuacji –tłumaczył szef rządu.

Premier powiedział, że większość mieszkańców pasa granicznego jest zadowolona z koncepcji wprowadzenia stanu wyjątkowego na granicy, ponieważ narastał w nich niepokój związany z obecnością nielegalnych migrantów.

Czytaj też:

Morawiecki: Polska jest państwem suwerennym. Nie wycofam wniosku do TK