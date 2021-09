Poruszające słowa komendanta Straży Granicznej. "Jest to dla mnie ogromny honor"

Na wstępie komendant zdał relację z sytuacji na granicy i podał statystyki osób zatrzymanych oraz liczbę udaremnionych prób wkroczenia na teren Polski. W niedzielę było ich 152, w poniedziałek od północy do 7.00 rano 59.

– Nie tylko granica jest chroniona fizycznie przez funkcjonariuszy, jest w tej chwili bardzo mocno nafaszerowana sprzętem elektronicznym, optoelektronicznym i chociaż nas w niektórych miejscach nie widać, to czuwamy nad tymi miejscami – powiedział. Wyraził też wdzięczność mieszkańcom i samorządowcom za współpracę w tej niecodziennej sytuacji.

Gen. Praga podkreślił zasadność wprowadzenia stanu wyjątkowego w obszarze przygranicznym. – Określenie stref objętych stanem wyjątkowym pozwala nam, aby te grupy przestępcze nie mogły tak łatwo docierać do migrantów – tłumaczył.

Podziękowania dla funkcjonariuszy

Szef formacji z uznaniem zwrócił się do funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i Wojska Polskiego dbających o szczelność polskiej granicy.

– Jesteście wierni rocie ślubowania: "Strzec nienaruszalności granicy Rzeczypospolitej Polskiej nawet z narażeniem życia". Robicie to codziennie. I za to wam dziękuję – powiedział generał.

– Jestem dumny i jest to dla mnie ogromny honor i zaszczyt, że mogę stać na czele tak dobrej i wspaniałej formacji. Jest mi żal tak po ludzku i przykro, kiedy z wielu ust jesteśmy atakowani i obrażani. Ale obiecuję, że zawsze będziemy stać za funkcjonariuszami, zawsze będziemy ich bronić. Bo czy naszą winą jest to, że jesteśmy wierni rocie ślubowania? Czy naszą winą jest to, że chronimy granic ojczyzny? Chyba nie. I ja proponuję, żeby wszystkie osoby, które mają wątpliwości, odpowiedziały sobie na to pytanie same w zaciszu domowym – kontynuował łamiącym się głosem.

– Bo funkcjonariusze ciężko służą, są daleko od swoich rodzin. Rodziny też to przeżywają. Czy to jest nasza wina? Robimy to, co do nas należy, nic więcej. Chronimy naszych obywateli i granice tak, jak przewiduje to ustawa. I za to im dziękuję i chylę przed nimi czoła – zakończył komendant.

Reakcja w mediach

Jego słowa wywołały poruszenie w mediach społecznościowych. Posypały się słowa wsparcia i uznania dla pracy Straży Granicznej.

"Piękne. Niech każdy posłucha tych słów. Ja się pod tym podpisuję; dziękuję wszystkim polskim żołnierzom i funkcjonariuszom Straży Granicznej! Dziękujemy za Waszą Służbę!" – napisał polityk Solidarnej Polski Dariusz Matecki.

twitter

"Wyrazy uznania dla wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dziękuję za Waszą służbę" – czytamy na profilu europosła PiS Bogana Rzońcy

twitter



"Panie komendancie, taki już los WP - w 1939 polskim żołnierzom też strzelali w plecy dywersanci z feikorpsów i komuniści:(" – skomentował Rafał Ziemkiewicz.

twitter



Czytaj też:

Wspólne oświadczenie szefów MSZ Polski i LitwyCzytaj też:

"Nie spodziewamy się spadku napięcia na granicy". Premier wskazał powódCzytaj też:

Dera: Stan wyjątkowy jest bardzo dobrze odbierany przez mieszkańców Podlasia