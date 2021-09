Spór w KRRiT. Chodzi o holenderską koncesję dla TVN24

Pod koniec sierpnia przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski wydał zgodę na wpis do rejestru programu TVN24. "Przewodniczący KRRiT wysłał do operatorów telewizyjnych zgodę na wpis do rejestru programu «TVN24» na koncesji Discovery Communications Benelux B.V" – poinformowano w komunikacie KRRiT.

W oświadczeniu wyjaśniono, że "spółka posiada łącznie 224 koncesje wydane przez holenderski organ regulacyjny (na programy skierowane na rynek holenderski i innych krajów europejskich), w tym 10 polskojęzycznych, innych niż TVN24".

Kawecki: Decyzję przewodniczącego uważam za błędną

Decyzję Kołodziejskiego skrytykował inny członek Krajowej Rady, prof. Janusz Kawecki. – Z tą decyzją Przewodniczącego nie identyfikuję się i uważam ją za błędną. Takie stanowisko wyraziłem również na posiedzeniu KRRiT w dniu 2 września 2021 r. – powiedział Kawecki w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Przywołał też dwa przepisy, które odnoszą się do sprawy wpisu do rejestru programu nadawcy ustanowionego w innym państwie członkowskim UE. – Są to art. 46a i 46b. Uważam, iż ustawodawca wprowadził te zapisy do ustawy po to, aby opisać sytuację wpisu do rejestru takich właśnie programów i sytuacji, jak obecnie procedowane w Krajowej Radzie – ocenił.

Zdaniem Kaweckiego "należało więc przed wpisaniem do rejestru programu TVN24 najpierw sprawdzić, czy zachodzi tu sytuacja opisana w art. 46b". – A tam podano jak należy postępować w sytuacji, gdy "nadawca danego programu jest ustanowiony w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu obejścia przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej". Jeśli wynik tego sprawdzenia będzie ten fakt potwierdzał, to należało zawiadomić Komisję Europejską oraz państwo, w którym ustanowiony jest nadawca "o zamiarze odmowy wpisu do rejestru" – uważa członek KRRiT.

