Polska kontra UE. "Spór powoli wymyka się spod kontroli"

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", Komisja Europejska zasugerowała, w jaki sposób może odmrozić proces akceptacji Krajowego Planu Odbudowy, co odmroziłoby miliardy euro dla Polski z Funduszu Odbudowy.

"Plany krajowe mają realizować rekomendacje z tzw. semestru europejskiego: przeglądu polityk gospodarczych państw członkowskich dokonywanego co roku przez KE. W naszym semestrze Bruksela wskazuje na praworządność. Chodzi o to, by w polskim planie rząd dał gwarancje nie zależności sądownictwa" – czytamy na łamach "DGP".



Praworządność w KPO

Według nieoficjalnych ustaleń, rząd jest gotowy wpisać do KPO kwestie związane z praworządnością. – KE zrobiła takie zastrzeżenie w negocjacjach i się do niego odniesiemy. To zostanie zrobione – usłyszeli dziennikarze "DGP" od osoby z rządu.

Mimo to – zdaniem gazety – "spór z Komisją Europejską powoli wymyka się spod kontroli", bo po obu stronach pojawiają się zwolennicy radykalizacji. Tymczasem nad Polską wisi widmo nałożenia kar finansowych za niewykonanie wyroku TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Izba Dyscyplinarna i polexit

Jak przypomina "DGP", PiS ma dwa miesiące, żeby pokazać, w którym kierunku pójdzie projekt ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną. "Sytuacja zrobiła się na tyle gorąca, że – jak słychać w obozie rządowym – jeśli wezmą górę zwolennicy twardego kursu, zapowiadanej ustawy może nie być" – czytamy w artykule.

Dziennik ocenia, że ofiarą ostatniej kampanii dotyczącej polexitu może być PiS, które "wewnętrznie nie wytrzyma presji, potem większość rządowa, w końcu pozycja Polski".

