"Tusk zaskoczył PO". Oto nowy plan na obalenie PiS?

O planach Donalda Tuska rozpisuje się Wprost.pl. "Donald Tusk zaskoczył Platformę Obywatelską nową strategią uprawiania polityki" – informuje portal.

Z ustaleń serwisu wynika, że Donald Tusk rozważa odrzucenie pomysłu zjednoczonej opozycji. Lider PO ma się zastanawiać nad scenariuszem, w którym opozycja poszłaby do wyborów w trzech oddzielnych blokach.

"Coraz głośniej mówi się o tym, że Donald Tusk, zamiast jednej wspólnej listy opozycji, rozważa pomysł utworzenia trzech oddzielnych bloków. Przy wcześniejszym porozumieniu, że nie będą się atakować w czasie kampanii" – przekazał informator portalu.

Krytycznie o Nord Stream 2

Serwis rozpisuje się również o niedawnych słowach Tuska nt. Nord Stream 2. – Mówiłem to wiele razy i jako szef Rady Europejskiej, i jako premier – to jest błąd i to z kategorii niewybaczalnych, bo z bardzo poważnymi konsekwencjami. Błąd wynikający z egoistycznie pojętych niemieckich interesów – stwierdził lider PO.

Informator serwisu twierdzi, że w ten sposób szef Platformy chce sięgnąć po nowych wyborców.

– Tusk po raz pierwszy od swojego powrotu wystosował przekaz poszerzający elektorat. W wywiadzie dla TVN24 mówił, że „Nord Stream 2 to błąd” i działanie Niemiec szkodzi Unii Europejskiej. Mówił też, że przekonuje instytucje UE, iż kary finansowe, które dotkną polskich obywateli, nie mają sensu. Bo trzeba odróżnić interes Polaków, od interesów władzy. Jego wypowiedzi to krok w dobrym kierunku, żeby podnieść poprzeczkę ponad twardy elektorat – stwierdził długoletni znajomy Donalda Tuska.

