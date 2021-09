Joanna Mucha uderza w jedną z gazet: Proponuję używać jej w toalecie

Dzisiejszy "Super Express" donosił, że poseł Polski 2050 Joanna Mucha jest być o krok od zmiany partii. Polityk ponoć rozważa... powrót do Platformy Obywatelskiej, którą opuściła raptem kilka miesięcy temu.

„Powody są dwa: powrót Tuska i spadające sondaże Hołowni. Widać gołym okiem, że nie ma chemii między posłami Hołowni, a Tusk bardzo umiejętnie próbuje rozbić ruch Szymona” – przekazał informator gazety. „Najpierw zabrał mu kilka procent, teraz zarzucił sieci na Aśkę. To już kwestia czasu” – dodaje.

Mucha: Nie mam zamiaru wracać

Sama Mucha przekonuje jednak, że doniesienia gazety są fałszywe, a ona sama nigdzie się nie wybiera i dalej pracuje dla Polski 2050. Poseł stwierdziła, że w artykule "Super Expressu" ani jedno słowo nie było prawdziwe. Polityk nie kryła złości.

:Jakie „źródła”, takie newsy i taka gazeta. Proponuję używać jej w toalecie, do niczego więcej się nie nadaje. Nic,kompletnie nic w tym artykule nie jest prawdą. O powrocie do PO z nikim, powtarzam NIKIM nie rozmawiałam, NIE MAM ZAMIARU wracać. Skąd oni to biorą? @se_pl" – napisała Joanna Mucha na Twitterze.

Spadające poparcie Hołowni

Faktem jest jednak odkąd Donald Tusk powrócił w lipcu na fotel lidera PO, to poparcie dla Szymona Hołowni zaczęło sukcesywnie spadać. Jeszcze kilka tygodni temu Polska 2050 była niekwestionowanym liderem opozycji, a poparcie PO zbliżało się do zaledwie 10 proc.

W najnowszym sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl na Koalicję Obywatelską chciało głosować 24,1 proc. badanych, podczas gdy na Polskę 2050 jedynie 10,9 proc. respondentów. To spadek o aż 11,3 pkt. proc.

Joanna Mucha zasiliła szeregi Polski 2050 na początku stycznia."Rozeszłam się z Platformą w priorytetach, w wyobrażeniu o Polsce. Platforma pozostaje partią skupioną na zwalczaniu PiSu, ja myślę przede wszystkim o Polsce, w której PiS będzie tylko traumatycznym wspomnieniem. Przyłączam się do projektu Polska2050" – twierdziła wówczas posłanka.

