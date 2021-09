Wawer: Dosypujecie miliardy, a system oparty na monopolu nie ma szans działać

Spotkanie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego zawodów medycznych z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim trwało jedynie 20 minut. Nie udało się osiągnąć porozumienia. Po piątkowym spotkaniu Niedzielski stwierdził, że żądania medyków są „absurdalne i nierealne”. W związku z tym w sobotę odbył się protest przedstawicieli służby zdrowia. Medycy wysłali list do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o zaangażowanie w sprawę. Z kolei przed kancelarią premiera stanęło „białe miasteczko”.

Wawer: Konfederacja proponuje bon zdrowotny

Politycy komentowali sytuację w służbie zdrowia w kontekście protestu medyków na antenie Polsat News.

Michał Wawer z Konfederacji zwrócił uwagę, że przedstawiciele PO i PiS przerzucają się argumentami, kto gorzej zarządzał służbą zdrowia na przestrzeni ostatnich lat 6 czy 8 lat. Jego zdaniem, żeby uchwycić istotę problemu należy cofnąć się znacznie dalej.

– Przez ostatnie 30 lat Platforma, PiS, wcześniej Lewica, usiłuje przez dosypywanie kolejnych miliardów podtrzymywać przy życiu głęboko wadliwy system. System, który nie ma szans być rzeczywiście efektywny finansowo dlatego, że jest oparty na marnotrawstwie, korupcji i monopolu jednego centralistycznie zarządzanego funduszu państwowego, co jest modelem, który generalnie jest niespotykany w żadnym zamożnym europejskim kraju – powiedział Michał Wawer.

Polityk podkreślił, że w zakresie opieki zdrowotnej Konfederacja postuluje w swoim programie m.in. bon zdrowotny, który zagwarantowałby dobrowolny wybór pacjentów pomiędzy ubezpieczeniem państwowym, a korzystaniem z prywatnego sektora medycznego.

– To model, w którym likwidujemy monopol NFZ, dopuszczamy, żeby każdy Polak mógł wybrać między publicznymi i prywatnymi funduszami ubezpieczeniowymi, które będą zapewniały koszyk świadczeń gwarantowanych, do których będziemy szli ze swoją składką. Dzięki mechanizmowi konkurencji będzie to model dużo bardziej efektywny – mówił Wawer.

twitter

Postulaty medyków

Przypomnijmy, że postulaty Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia obejmują m.in.: natychmiastową zmianę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia; realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki; zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego; wprowadzenie norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów oraz wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej. Według Ministerstwa Zdrowia miałoby kosztować spełnienie postulatów medyków miałoby kosztować 26 mld zł w tym roku i ponad 100 mld w przyszłym.

Bromber zajmie się dialogiem z protestującymi

W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o powołaniu nowego wiceministra zdrowia, który będzie odpowiedzialny m.in. za dialog z protestującymi. Zaprosił także ich przedstawicieli na kolejne rozmowy negocjacyjne ws. podwyżek. Stanowisko objął Piotr Bromber. – Powołaliśmy nowego wiceministra, który ma zająć się sprawami, które teraz są z naszego punktu widzenia najbardziej palące. To m. in. prowadzenie dialogu ze wszystkimi grupami zawodowymi, ale też z pacjentami – powiedział minister zdrowia.

Czytaj też:

Winnicki: Zlikwidować monopol NFZ. Fundusze powinny konkurować o pacjentaCzytaj też:

Koronawirus w otoczeniu rosyjskiego prezydenta. Putin podda się samoizolacji