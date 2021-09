Dla kogo trzecia dawka szczepionki? Wyciekły zalecenia Rady Medycznej

Trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19 nie tylko dla chorych i osób z obniżoną odpornością. Rada Medyczna przy premierze chce, żeby dostali ją także medycy i osoby starsze. Odpowiednie zalecenia zostały już przekazane rządowi – przekazał Radiu profesor Miłosz Parczewski, członek Rady Medycznej. Obecnie na dodatkową dawkę preparatu mogą liczyć osoby z zaburzoną odpornością, m.in. chorzy na raka, osoby dializowane oraz po przeszczepach.

Decyzja należy do rządu

Prof. Parczewski zaznacza, że te grupy powinny zostać rozszerzone o medyków, którzy narażają się na zakażenie, pracując z chorymi oraz o osoby starsze, które najciężej przechodzą zakażenie.

– Wiele osób, łącznie ze mną, stoi na stanowisku, że to szczepienie powinno być dostępne dla osób 60 plus, a już na pewno 70 plus Ważną rzeczą w kontekście systemowym jest uzupełnienie szczepień dla grupy personelu medycznego, o które też wnioskowaliśmy. To już kwestia decyzji administracyjnych ze strony rządowej, jak i kiedy to wprowadzić – podkreśla rozmówca Radia ZET.

Według eksperta, trzecia dawka dla tych grup powinna być dostępna jak najszybciej, żeby zmniejszyć ryzyko zakażenia, a tym samym liczbę chorych, którzy obciążą cały system.

Koronawirus w Polsce

"Mamy 767 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: lubelskiego (144), mazowieckiego (106), małopolskiego (72), podkarpackiego (59), łódzkiego (54), wielkopolskiego (45), śląskiego (41), dolnośląskiego (37), zachodniopomorskiego (36), pomorskiego (35), podlaskiego (34), warmińsko-mazurskiego (27), kujawsko-pomorskiego (22), opolskiego (17), świętokrzyskiego (13), lubuskiego (8). 17 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" – czytamy w środę w oficjalnym komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

Jak informuje resort, z powodu COVID-19 zmarło 9 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 12 osób.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii w Polsce wzrosła do 2 895 223. Dotychczas zmarły 75 454 osoby chore na COVID-19.

