Cymański: Ławo się mówi, kiedy ma się tak radyklane poglądy jak Zandberg

Projekt Polski Ład to słuszne rozwiązanie dla polskiej gospodarki – uważa Tadeusz Cymański. W jego ocenie państwo powinno dbać o to, by nie było kontrastów społecznych.

Rząd twierdzi, że na zmianach podatkowych zapisanych w "Polskim Ładzie" skorzysta 18 mln Polaków – ci mniej zarabiający, ale również ci z klasy średniej, rodziny z dziećmi i emeryci. Dzięki podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. i podniesieniu drugiego progu podatkowego do 120 tys. w kieszeni 90 proc. podatników zostanie więcej pieniędzy. Jeśli chodzi o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, to według zapowiedzi Ministerstwa Finansów, przyszłym roku osoby rozliczające się podatkiem ryczałtowym, liniowym czy poprzez kartę podatkową zapłacą składkę na poziomie 4,9 proc., a pozostali 9 proc. Cymański odpowiada Zandbergowi Kwestię rządowego programu komentował na antenie Radia WNET poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański. W jego ocenie pomysł jest znakomity, lecz wymaga dopracowania – diabeł tkwi w szczegółach. To szczegółowe rozwiązania mogą budzić wątpliwość – wskazał polityk. Cymański podkreślił, że na przestrzeni ostatniego roku, z uwagi na epidemię Covid-19, dysproporcje między zarobkami poszczególnych członków społeczeństwa uległy pogłębieniu. – Każde działanie, które czyni system podatkowy bardziej sprawiedliwym, jest dobre. Ostatni rok zamknął się taką sytuacją: 20 proc. najlepiej zarabiających dochodowych grup społecznych ds. rodzinnych zwiększyło dochody o 7 proc. – Zwiększenie ich obciążeń o kilka procent nie jest dużym ciosem ani nokautem – powiedział poseł. W odpowiedzi na zastrzeżenia przeciwników projektu forsowanych przez koalicję rządzącą zmian podatkowych, Cymański oznajmił, że w zestawieniu z innymi państwami obciążenia podatkowe w Polsce nie robią wrażenia. – W Polsce mamy jednak relatywnie niskie podatki. Państwo musi dbać o to, by nie było kontrastów społecznych – ocenił. Polityk odniósł się do wypowiedzi jednego z liderów Lewicy Adriana Zandberga, że to, co było projekcie interesujące, zostało usunięte. – To bardzo ostra wypowiedź. Ławo się mówi, kiedy jest się w opozycji i ma się tak jasne, radyklane poglądy jak Adrian Zandberg. My jednak musimy brać pod uwagę różne poglądy – stwierdził Cymański. Czytaj też:

