Czy rząd wyklucza twardy lockdown? Dworczyk odpowiada

Szef KPRM był pytany na antenie Polskiego Radia, czy rząd rozważa scenariusz twardego lockdownu.

Dworczyk: Nie będzie twardego lockdownu

– Mamy nadzieję, że do niego nie dojdzie. Tylko że ta epidemia nauczyła nas przede wszystkim pokory, ale nie planujemy takiego rozwiązania. Ta pokora, której zostaliśmy nauczeni przez epidemię, o czym wspominałem, powoduje, że trzeba się trzymać zasady, „nigdy nie mów nigdy”. Gdyby w jakiś sposób dramatyczny sytuacja się pogorszyła, pewnie by trzeba myśleć o różnego rodzaju zdecydowanych rozwiązaniach – zaznaczył Michał Dworczyk.

– Nie ma przesłanek medycznych, które by wskazywały na to, aby podawać w sposób powszechny trzecią dawkę szczepionki – powiedział minister. Jak dodał, Polska jest przygotowana do czwartej fali epidemii.

"Nie ma przesłanek do wycofania"

Dworczyk był także pytany o kwestię hierarchii źródeł prawa w kontekście sporu o relację przepisów krajowych do regulacji unijnych.

Część opozycji oczekuje bowiem, że rząd wycofa złożony do Trybunału Konstytucyjnego wniosek ws. zbadania kwestii wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym. Nowym pretekstem stała się wypowiedź unijnego komisarza ds. gospodarki, że Polska być mogłaby nie otrzymać środków na realizację Krajowego Plany Odbudowy z Funduszu Odbudowy.

– Parlament Europejski nie ma mocy, aby w sposób wiążący do czegokolwiek zobowiązywać rząd Polski czy państwo polskie. Też trzeba sobie jasno powiedzieć, że mamy do czynienia z pewną wojną ideologiczną, a wniosek pana premiera Mateusza Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego ma umocowanie w polskim prawie, polskiej konstytucji i ustaw i jest w pełni zasadny. W związku z tym nie ma żadnych powodów, żadnych przesłanek, żeby ten wniosek został wycofany – powiedział Michał Dworczyk.

– Wierzymy, że sprawa wypłaty środków z Funduszu Odbudowy na realizację Krajowego Planu Odbudowy zostanie szybko zamknięta. To nie jest dobra sytuacja, w której w Unii powstają wewnętrzne napięcia albo organy Unii łamią prawo unijne. To zła sytuacja dla całej wspólnoty i liczymy, że zostanie szybko zakończona – mówił Dworczyk.

Morawiecki: Nie wycofam wniosku do TK

Premier Mateusz Morawiecki zapewnił 4 września na antenie RMF 24, że „nie ma mowy o wycofaniu wniosku”.

– Jesteśmy państwem suwerennym. […] Ja na pewno tego wniosku nie wycofam. Trybunał Konstytucyjny podejmie decyzję. Co więcej, przywołaliśmy w odpowiedzi do Komisji Europejskiej w tym zakresie szereg decyzji TK z czasów, kiedy prezesem Trybunału był pan prof. Safian, pan prof. Rzepliński i te decyzje są jednoznaczne. To było już po wstąpieniu do Unii Europejskiej […] Wystarczy przeczytać tamte wyroki, żeby wiedzieć jaka jest relacja pomiędzy prawem europejskim a Konstytucją RP – argumentował Mateusz Morawiecki.

