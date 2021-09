Cięta riposta Ziemkiewicza na wpis Spurek. "Postęp przeprasza się z doktorem Mengele"

W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której domaga się od Komisji Europejskiej podjęcia zdecydowanych działań mających na celu zatrzymanie wykorzystywania zwierząt w badaniach i testach. Europosłowie chcą ograniczenia, udoskonalenia i zastąpienia procedur na żywych zwierzętach do celów doświadczalnych, tak szybko jak to będzie możliwe z naukowego punktu widzenia. Radości z tego powodu nie kryła Sylwia Spurek.

"To historyczna chwila! PE przyjął rezolucję wzywającą KE do podjęcia prac nad mapą drogową odchodzeniu od wykorzystywania zwierząt w nauce i badaniach. Czas na zakaz okrutnych procedur, czas na zakończenie cierpienia i okaleczania zwierząt w XXI wieku" – napisała na Twitterze.

Na wpis polityk zareagował Rafał Ziemkiewicz.

"Czas powrócić do eksperymentów na ludziach. Postęp przeprasza się z doktorem Mengele" – skomentował publicysta.

Weganizm dla wszystkich

Obrona praw zwierząt w przypadku Sylwii Spurek nie ogranicza się do lobbowania za zakazem wykorzystywania zwierząt do testów i eksperymentów. Wczoraj nakreśliła ramy czasowe dla realizacji poszczególnych etapów forsowanej przez siebie agendy – zmuszenie Europejczyków do podjęcia diety wegańskiej.

W roku 2023 europoseł widzi zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach, delfinariach oraz zakaz polowań, w tym wędkarstwa. Dwa lata później miałby zostać wprowadzony zakaz badań z wykorzystaniem zwierząt. Na 2040 rok przypada w jej wizji całkowity zakaz hodowli zwierząt. Na „TERAZ” eurodeputowana wskazuje wpisanie ochrony zwierząt w Konstytucji.

W mocnych słowach pomysły polityk skomentował Łukasz Warzecha.

„TERAZ: psychiatryk dla pani Spurek i innych animlso- oraz ekowariatów, zanim zrobią nam wariatkowo na całym kontynencie” – napisał publicysta „Do Rzeczy”.

