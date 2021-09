Schetyna: Szansa na nowy początek

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że ugrupowanie nie zaprezentuje podczas wydarzenia ani nowego programu, ani deklaracji ideowej. Ma dojść jednak do korekty statutu, wprowadzenia parytetu płci we władzach PO, a także marginalizacji Młodych Demokratów. – Konwencja moim zdaniem będzie bardzo ciekawa. Będzie bardzo ważne wystąpienie Donalda Tuska – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska w piątkowej rozmowie z Polsatem. – Będziemy zmieniać statut Platformy i przygotowywać się do wyborów wewnętrznych w partii, które rozpoczynamy, tak żeby właściwie do końca października można było powiedzieć, że już wybory za nami – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska.

"Szansa na nowy początek i nowy etap"

Z kolei Grzegorz Schetyna w wywiadzie dla Radia Zet ocenił, że powrót Tuska stanowi dla partii szansę na nowe rozdanie. Dodał, że to samo może dotyczyć całej opozycji.

Zapowiedział też, że w wyborach na szefa partii zagłosuje na Tuska, który formalnie wciąż pełni funkcję p.o. partii. – Z jego doświadczeniem i wyciągnięciem wniosków z tych ostatnich 2 lat uważam, że ma szansę na to, żeby na nowo zabudować polityczna scenę – zaznaczył.

Schetyna wyraził opinię, że następne wybory parlamentarne będą krytyczne. – Jeżeli one zostaną przez opozycję przegrane, to uważam, że to będą, przykład węgierski to pokazuje, po trzech wygranych wyborach, Orban ma pełną władzę, zmienia Konstytucję i po prostu marginalizuje opozycję. Ten scenariusz w Polsce może być podobny, dlatego tak ważny jest ten czas, żeby go dobrze przygotować, przepracować i przygotować się do tych wyborów – stwierdził.

Schetyna o Braunie: Pomysł na autopromocję

Były przewodniczący PO został też zapytany o czwartkową wypowiedź Grzegorza Brauna do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Schetyna pozytywnie ocenił ukaranie posła przez Prezydium Sejmu. – Uważam że twarde stanowisko jest niezbędne. Musimy twardo reagować, tutaj nie ma różnicy. Trochę patrzę na to jako na pomysł autopromocji, tak samo jak unikali chodzenia w maseczkach przedstawiciele Konfederacji, tak samo używają takiego języka, żeby być cytowanym, żeby media się tym zajmowały. To głęboko przemyślane – ocenił.

– To pytanie tak naprawdę, które nie powinno dotyczyć tylko tej sprawy, bo ktoś przecież taki język wcześniej wprowadzał do polskiego parlamentu. Przecież to prezes Kaczyński mówił o hołocie i kanaliach. Braun wprowadza język do debaty parlamentarnej, który jest absolutnie nieakceptowalny, ale mówię, nie zrobił tego jako pierwszy. Ma swój pierwowzór – powiedział Schetyna.

