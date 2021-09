Niemcy: Facebook cenzuruje za sprzeciw wobec obostrzeń

Z platformy zniknęło blisko 150 kont i kanałów powiązanych z ruchem Querdenker, sprzeciwiającym się ograniczeniom covidowym w Niemczech – poinformowała w czwartek agencja Reutera. To element akcji mediów społecznościowych przeciwko skoordynowanym kampaniom użytkowników, które powodują „szkody społeczne”.

Cenzura w sieci

Według Reutersa zespoły bezpieczeństwa Facebooka rozszerzają taktykę stosowaną do usuwania „szkodliwych akcji” przy użyciu fałszywych kont. Chce w ten sposób doprowadzić do zamknięcia większej ilości skoordynowanych grup kont, mogących wywoływać negatywne zachowania społeczne.

Szef polityki bezpieczeństwa Facebooka Nathaniel Gleicher powiedział, że szkodliwe kampanie zazwyczaj obejmują ściśle zorganizowane sieci użytkowników, którzy systematycznie naruszają jego zasady, aby wyrządzić społeczne szkody.

Jako przykład podał wydarzenia na Kapitolu 6 stycznia br., w które mocno zaangażowana była posiadająca na Facebooku organizacja Querdenker, zamieszczająca na platformie „szkodliwe, dezinformujące treści na tematy zdrowotne, mowę nienawiści i podżeganie do przemocy”.

Koronawirus w Niemczech

Liczba nowych zakażeń koronawirusem w Niemczech nieznacznie spada – wynika z danych berlińskiego Instytutu im. Roberta Kocha (RKI). Zdaniem eksperta, którego cytuje w środę portal RND, nie należy jednak wyciągać z tego wniosków o końcu czwartej fali pandemii.

RKI podał w środę rano, że liczba nowych zakażeń w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w ciągu tygodnia spadła do 77,9. Dzień wcześniej było to 81,1 infekcji, a tydzień temu – 82,7. Urzędy zdrowia w Niemczech w ciągu jednego dnia zgłosiły do RKI 12 455 nowych przypadków, podczas gdy tydzień temu – 13 565.

Według danych RKI w całych Niemczech w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 83 zgony związane z Covid-19; tydzień temu ofiar śmiertelnych było 35. Od początku pandemii Instytut naliczył 4 101 931 potwierdzonych zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Rzeczywista całkowita liczba może być znacznie wyższa, ponieważ wiele zakażeń nie jest wykrywanych.

Liczba ozdrowieńców wynosi obecnie 3 852 900, a osób, które zmarły z powodu potwierdzonego zakażenia – 92 769.

