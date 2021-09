Nowa inicjatywa premiera. Ma pomysł na komunikację z wyborcami

Według portalu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowuje specjalny serwis poświęcony aktywności premiera, na którym znajdą się jego osobiste podkasty. W wysyłanych co piątek newsletterach mają się znaleźć:

– przesłanie premiera podsumowujące najważniejsze wydarzenia z ostatniego tygodnia



– kilka infografik pokazujących aktualne trendy społeczne, gospodarcze oraz takie, które będą tłumaczyć konsekwencję polityk rządu



– wideo tygodnia podsumowanie aktywności premiera



– niepublikowane wcześniej zdjęcie tygodnia



– link do podkastu premiera



Pierwszy podkast ma dotyczyć podwyższeniu pracy minimalnej oraz sytuacji w sektorze zdrowia.

Inne plany kancelarii premiera

KPRM zajmie się też organizacją kolejnych spotkań premiera z wyborcami. Sztabowcy Morawieckiego zwracają uwagą na sukces spotkań na Podlasiu, Nowosądecczyźnie czy pod Koszalinem, gdzie liczba uczestników wieców sięgała poziomu z kampanii wyborczej. Planowane są również następne spotkania Elżbiety Witek i Beaty Szydło z Polakami. "Plan jest taki, że spotkań obu liderek ma być więcej, gdy PMM skupi się bardziej na wprowadzaniu w życie poszczególnych projektów Polskiego Ładu" – czytamy na 300polityka.pl.

Morawiecki: Trwa rewolucja godności i solidarności

We wtorek premier poinformował, że Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia podwyższającego minimalną stawkę godzinową w roku 2022 do 19,7 zł brutto oraz płace minimalną do 3010 zł brutto.

"W 2015 roku, przed przejęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, płaca minimalna wynosiła 1750 zł brutto. Kolejne lata przyniosły wielkie sukcesy i rozwój gospodarczy Polski, a dzięki solidarnej polityce fiskalnej, którą prowadzimy, owocami tego wzrostu mogą cieszyć się wszyscy Polacy, a nie tylko najbogatsi i wielkie korporacje. W 7 lat płaca minimalna wzrosła o 58% – a z nią poprawił się los milionów polskich rodzin.

Rewolucja godności i solidarności trwa. Nasze cele na kolejne lata są ambitne i zrobimy wszystko, by wynagrodzenia Polaków nadal szybko rosły" – czytamy we wpisie premiera opublikowanym na Facebooku.

