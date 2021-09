Zmiana konstytucji? Kowalski: Infantylna propozycja Tuska uderza w polską suwerenność

Mimo przyjęcia 15 września przez Prawo i Sprawiedliwość uchwały wykluczającej możliwość polexitu, Donald Tusk jest przekonany, że obóz rządzący dąży do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.

– Wiem, że oni chcą i są w stanie wyprowadzić Polskę z UE. Wiem, że mało kto zdaje sobie sprawę, że żeby wyprowadzić Polskę z UE, wystarczy de facto jedno głosowanie, takie klasyczne, właśnie w nocy, gdzie wystarczy zwykła większość głosów – mówił Tusk na konwencji.

– Oni swoimi głosami naprawdę dowolnej nocy mogą nas wyprowadzić z UE i wiemy że tego chcą, ale wmawiają wszystkim, bo też zrozumieli, że mogą z tego powodu przegrać wybory, jeśli Polacy to zrozumieją – kontynuował.

Były premier zaproponował rozwiązanie utrudniające ewentualne wyjście Polski z Unii.

– Propozycja jest bardzo prosta, konkretna i jest zarówno testem na ich wiarygodność, jak i załatwi problem tego ryzyka, o którym mówię. Można zmienić jeden prosty zapis w Konstytucji – powiedział.

– Jest taki artykuł 90, gdzie można i powinniśmy de facto zapisać, że z UE można wyjść, jeśli będzie taka przynajmniej większość parlamentarna, jak była wtedy, kiedy wchodziliśmy do UE, a więc 2/3. My to możemy w kilka tygodni ustalić i przeprowadzić – stwierdził były szef Rady Europejskiej.

"Infantylna propozycja"

Do propozycji Donalda Tuska odniósł się na Twitterze wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski.

"Nie ma zgody na to, by w polskiej Konstytucji zapisywać gwarancję członkostwa Polski w UE lub innej organizacji międzynarodowej. Ta infantylna propozycja Donalda Tuska uderza w polską suwerenność i ma doprowadzić do podporządkowania Polski instrukcjom eurokratów" – ocenił.

"Nie ma zgody na pomysł PO psucia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej po to, aby uniemożliwić polskiemu państwu ewentualne podjęcie w przyszłości suwerennej decyzji o opuszczeniu Unii Europejskiej, jeżeli członkostwo w tej organizacji będzie dla polskich interesów niekorzystne" – dodał polityk Solidarnej Polski.



