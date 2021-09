MS proponuje karę do 8 lat więzienia za świadome zarażenie COVID-19

Resort kierowany przez ministra Zbigniewa Ziobrę proponuje zrównanie ustawowego zagrożenia za czyn polegający na bezpośrednim narażeniu innej osoby na zarażenie wirusem HIV, chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu. Groziłoby za to od sześciu miesięcy do ośmiu lat. Przepis ten mógłby mieć zastosowanie do świadomego zarażenia koronawirusem – podaje serwis prawo.pl.

Zmiany w prawie. Co postuluje MS?

W obecnym stanie prawnym art. 161 zakłada taką odpowiedzialność dla osoby zarażonej wirusem HIV, która naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie. Osobie dotkniętej chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, która naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą grozi od 3 miesięcy do lat 5 więzienia. W przypadku zakażenia wielu osób od roku do 10 lat.

Prawo.pl informuje, że zgodnie z zaproponowaną zmianą w art. 161. par. 1. "kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV lub dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, narazi bezpośrednio inną osobę na zarażenie tym wirusem lub chorobą" będzie podlegać karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W par. 2 zapisano, że jeżeli sprawca czynu określonego w par. 1 naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Wcześniej ten przepis nie obejmował zarażenia wirusem HIV. Ściganie tego przestępstwa będzie następować na wniosek pokrzywdzonego.

