"Winnym ofiar jest reżim białoruski". Jednoznaczna deklaracja Morawieckiego

W niedzielę wieczorem premier Mateusz Morawiecki potwierdził że w rejonie przygranicznym odnaleziono zwłoki trzech osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć granicę. Z kolei po stronie białoruskiej znaleziono ciało kobiety.

W poniedziałek do sprawy odniósł się minister Kamiński – Ci ludzie trafili w połowie września do Mińska, po kilkudniowym pobycie w hotelu w Mińsku, za 2,5 tys. dolarów od osoby mieli być przerzuceni na teren Niemiec poprzez polską granicę. Zostali dowiezieni do kompleksu leśnego, w którym szybko się pogubili. Wedle ich informacji usiłowali wrócić z powrotem do Mińska, zostali zatrzymani przez pograniczników białoruskich w mundurach i niemalże siłą pod presją doprowadzeni do granicy polskiej, gdzie przez pewien czas przemieszczali się wzdłuż zasieków, które są na naszej granicy rozstawione – mówił szef MSWiA.

Jasna deklaracja

W kontekście dramatycznych wydarzeń z ostatnich dni premier opublikował na swoim profilu społecznościowym oświadczenie.

"Będziemy bronili naszej granicy z całą determinacją! Jedynym winnym cierpienia ludzkiego i ofiar jest wyłącznie reżim białoruski i jego mocodawcy" – czytamy.

"Nie zgadzamy się na to i będziemy robić wszystko, by skutecznie zabezpieczyć granicę Polski i Unii Europejskiej przy zachowaniu wszelkich humanitarnych środków" – dodał Morawiecki.

Sytuacja na granicy

O skali trwającego kryzysu najlepiej świadczą liczby. We wtorek funkcjonariusze Straży Granicznej przekazali najnowsze informacje z sytuacji na granicy.

"Minionej doby tj. 20.09 funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali 220 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski, Zatrzymali 14 nielegalnych imigrantów: 9 obywateli Turcji, 4 obywateli Iraku i obywatela Rwandy. Pozostałym próbom zapobieżono. Za pomocnictwo zatrzymano obywatela Polski z Warszawy i obywatela Ukrainy" – poinformowano.

Od 2 września w części województw podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje on 183 przygraniczne miejscowości. Będzie obowiązywał 30 dni z możliwością przedłużenia o kolejne 60 dni.

