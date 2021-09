Do Sejmu trafił projekt ws. całkowitego zakazu aborcji

"Autorzy projektu i prawie 130 tys. obywateli RP uważają, że prawna ochrona życia dzieci poczętych jest w Polsce fikcją. Wadliwe zapisy kodeksu karnego powodują, że co roku, tysiące dzieci w Polsce są bezkarnie zabijane. Mafie aborcyjne działają jawnie i jawnie oferują pigułki śmierci w Internecie i na ulicach polskich miast. Ostrożne szacunki mówią o 30 000 ofiar rocznie. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 nie stanowi istotnej bariery dla zabójców, ponieważ nie odnosi się w żaden sposób do ścigania aborcyjnych przestępstw" – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Fundację Pro-Prawo do Życia.

"Ład moralny jest niszczony"

– Niestety ludzie odpowiedzialni za stanowienie i przestrzeganie prawa w Polsce, tolerują to, że dziesiątki tysięcy dzieci giną, matki i ojcowie stają się współuczestnikami zbrodni, a ład moralny w Polsce jest niszczony. Wobec bezczynności władz podjęliśmy społeczną inicjatywę ustawodawczą Stop aborcji. Mimo trudnych warunków nasi wolontariusze zebrali około 130 000 podpisów obywateli popierających projekt – mówił podczas konferencji prasowej przed Sejmem Mariusz Dzierżawski, prezes Fundacji i Przewodniczący Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej.

Propozycja zakłada, że "dzieci poczęte będą chronione na podstawie tych samych przepisów, co inni ludzie, ponieważ dziecko poczęte jest człowiekiem".

Zmiany w Kodeksie karnym

Propozycja zakłada wprowadzenie do Kodeksu karnego definicji "dziecka poczętego". "Dzieckiem jest człowiek w okresie od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności; dzieckiem poczętym jest dziecko w okresie do rozpoczęcia porodu w rozumieniu art. 149" – tak ma brzmieć owa definicja.

Z KK mają zniknąć przepisy o karach za aborcje, która ma być traktowana jako zabójstwo. "Uchyla się art. 152-154 i 157a, ponieważ artykuły te jedynie osłabiają ochronę prawną życia ludzkiego w fazie prenatalnej w porównaniu do ochrony życia ludzkiego w innych fazach" – czytamy w uzasadnieniu.

Z odpowiedzialności karnej za nieumyślne spowodowanie śmierci "dziecka poczętego" lub uszczerbku na jego zdrowiu ma być zwolniona "matka dziecka poczętego".

Obecnie, dzięki ubiegłorocznemu wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, w Polsce obowiązuje zakaz tzw. aborcji eugenicznej. Aborcja jest wciąż możliwa, jeśli ciąża jest wynikiem czynu zakaznego lub gdy ciąża zagraża życiu matki.