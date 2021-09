"Do tego momentu wykluczamy absolutnie jakiekolwiek porozumienie". Negocjajce z Czechami zamrożone

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka przedstawi dziś stronie czeskiej propozycję polubownego rozwiązania sporu ws. kopalni Turów. Mimo to, polski rząd ma wykluczać możliwość porozumienia się z czeskimi władzami przed wyborami parlamentarnymi w tym kraju. Te odbędą się za niespełna 2 tygodnie. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że takie sygnały rządzący mieli otrzymać od samych Czechów.

– Do tego momentu wykluczamy absolutnie jakiekolwiek porozumienie, mimo toczących się, choć dziś nieco pozorowanych, rozmów między oboma stronami. Czesi nie będą do wyborów w swoim kraju zainteresowani rozwiązaniem problemu ani pójściem na jakiekolwiek ustępstwa. Ze strony czeskiej docierają do nas jednoznaczne sygnały w tej sprawie. Powodem jest niejasna sytuacja polityczna w Czechach i brak zainteresowania wchodzenia głebiej w ten spór do czasu rozstrzygnięcia październikowej elekcji – zdradza w rozmowie z serwisem osoba związana z rządem znająca kulisy sporu.

TSUE: 500 tys. euro kary dziennie dla Polski

W ubiegłym tygodniu Trybunał Sprawiedliwości UE nałożył na Polskę karę w wysokości 500 tys. euro dziennie za opóźnianie zastosowania się do postanowienia TSUE z maja br. w sprawie natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla brunatnego do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w sprawie dotyczącej uwarunkowań środowiskowych funkcjonowania kopalni.

Przedstawiciele rządu odpowiedzieli, że Polska nie zamknie Turowa, gdyż wstrzymanie prac w kopalni zagroziłoby stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego i miałoby negatywne skutki dla bezpieczeństwa energetycznego milionów Polaków.

Postanowieniem z 21 maja 2021 roku TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów jako środka tymczasowego do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w tej sprawie, a dotyczącej uwarunkowań środowiskowych funkcjonowania kopalni.

