"Rząd grozi naruszeniem konstytucyjnych praw". Szeryfowie przeciwko przymusowi szczepień

Szeryfowie reagują w ten sposób na ogłoszone we wrześniu przez prezydenta Joe Bidena regulacje zobowiązujące do zaszczepienia przeciwko COVID-19 wszystkich pracowników sektora publicznego i opieki medycznej korzystających z dotacji redystrybuowanych przez rząd.

Szeryfowie przeciwko zmuszaniu do szczepień na COVID-19

Stowarzyszenie Szeryfów Karoliny Południowej, w którym zrzeszonych jest 46 szeryfów, jako jedno z pierwszych, wystosowało oświadczenie, w którym uspokaja zagrożonych pomysłami Demokratów pracowników.

– Mamy Konstytucję, która została stworzona, aby chronić nas przed tego typu nadużyciem – wskazuje szeryf Hobart Lewis z hrabstwa Greenville. – Naszym pierwszym i najważniejszym obowiązkiem i tym, co wszyscy przysięgamy zrobić jako funkcjonariusze organów ścigania, jest wspieranie i obrona Konstytucji Stanów Zjednoczonych – oświadczył inny szeryf z tej grupy.

– Nie będę zmuszał moich pracowników do zaszczepienia się. (…) Nie będę zmuszał społeczeństwa do szczepień. Zostałem o to poproszony kilka razy i moja odpowiedź zawsze brzmiała „nie” – stwierdził Jason Chennault z Cherokee County w stanie Oklahoma.

"Tyrański, nadużywający interwencji rząd"

„Jestem zbulwersowany niektórymi absolutnie dyktatorskimi taktykami, które obserwujemy ze strony naszego rządu federalnego i kilku rządów stanowych” – pisze w oświadczeniu dla prasy Damon Devereaux z hrabstwa Logan.

„Naszym pierwszym i najważniejszym obowiązkiem i tym, co wszyscy przysięgamy zrobić jako funkcjonariusze organów ścigania, jest wspieranie i obrona Konstytucji Stanów Zjednoczonych. (…) To właśnie w obronie Konstytucji i w obronie wolności religijnej biuro szeryfa hrabstwa Logan NIGDY NIE WPROWADZAŁA I NIE WPROWADZI przymusu szczepień przeciw COVID wobec żadnego z naszych pracowników, dopóki jestem szeryfem” – deklaruje Devereaux.

Z kolei szeryf Bo Stallman z Teksasu ocenił, że pod rządami Bidena Stany Zjednoczone mają do czynienia z „tyrańskim, nadużywającym interwencji rządem, który grozi naruszeniem konstytucyjnych praw naszych obywateli”.

Szeryf hrabstwa Hamblen w stanie Tennessee również zapewnił, że „żaden pracownik nie będzie zmuszony do naruszenia cielesnej integralności bez jego całkowitej zgody”.

„Nie przymuszę naszych pracowników do przyjmowania szczepień wbrew ich woli. Zostałem wybrany przez obywateli hrabstwa Woodbury, aby bronić ich wolności i swobód gwarantowanych w konstytucji Stanów Zjednoczonych – napisał szeryf hrabstwa Woodbury w stanie Iowa, Chad Sheenan.

Czytaj też:

USA: 20 stanów pozwało administrację Bidena za transgenderowe wytyczneCzytaj też:

List byłych generałów USA: Kraj skręcił w kierunku socjalizmu i marksistowskiej tyranii