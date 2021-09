Miller: Z tych samych powodów polski rząd nie zwrócił się do Frontexu

We wtorek Rada Ministrów zdecydowała, że zwróci się do prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. Wcześniej rekomendował to rządowi minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

W środę wieczorem Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda podpisał i skierował do marszałka Sejmu wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego na okres dwóch miesięcy.

Miller: Polski rząd nie chce mieć świadków

W ocenie Leszka Millera kontynuowanie stanu wyjątkowego nie jest dobrym rozwiązaniem, a PiS realizuje własny interes polityczny.

– Cała ta ekspozycja została pokazana po to, żeby umocnić przekonanie wśród wielu Polaków, że PiS ma abonament na bezpieczeństwo i z tego abonamentu każdy może korzystać. Bezpieczeństwo rozumiane jako skuteczny opór przeciwko Łukaszence i jego zakusom, a także bezpieczeństwo rozumiane jako ochrona przed szturmującymi uchodźcami – powiedział.

Jego zdaniem plan władzy polega na tym, że ludzie mają się bać nie rosnącej drożyzny i inflacji, a tego co widzą na polsko-białoruskiej granicy. –To jest wszystko wkomponowane w ten najważniejszy cel, aby pokazać rząd PiS-u jako skuteczną barierę, która chroni bezpieczeństwa Polek i Polaków – ocenił polityk.

Miller zaznaczył, że nie ma wątpliwości, że Polska ma do czynienia ze zorganizowaną akcją Łukaszenki. – Oczywiście trzeba bronić naszej granicy przed działaniami Łukaszenki i jego reżimu, ale nie poprzez stan wyjątkowy, który został wprowadzony tylko po to, żeby uniemożliwić obecność dziennikarzy i aby Polska opinia publiczna była skazana na jednowymiarową relację dokonywaną przez media publiczne. Z tych samych powodów polski rząd nie zwrócił się do Frontexu, a więc agencji unijnej która jest wyspecjalizowana w tego rodzaju działaniach, mimo że zresztą jej centrala jest w Warszawie, bo Polski rząd nie chce mieć świadków, którzy musieliby być może zaprezentować jakieś uwagi – powiedział Leszek Miller.

