Minister obrony Litwy: Białoruś kieruje na granicę z Polską dziesięciokrotnie więcej migrantów niż na Litwę

Z powodu rosnącej liczby ucieczek władze Litwy nakazały wzmocnić służby pilnujące ośrodków dla migrantów. Na drogach, wiodących w stronę Polski ustawiono dodatkowe kontrole.

Minister obrony Litwy Arvydas Anuszausakas przekazał, że obecnie strona białoruska wysyła na granicę z Polską dziesięciokrotnie więcej migrantów niż na Litwę.

Dane MSZ Litwy

Z oficjalnych danych MSW Litwy wynika, że na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni doszło do 70 ucieczek migrantów z ośrodków. Udało się zatrzymać 21 osób, które ponownie skierowano do odpowiednich palcówek. W 2021 roku, miejsca zakwaterowania na Litwie nielegalnie opuściło 704 migrantów, jednak tylko 146 z nich zostało schwytanych.

Łącznie w 2021 roku 4200 osób nielegalnie przekroczyło granicę Litwy z Białorusią. W większości są to obywatele Iraku. Migranci nie ustają w próbach sforsowania litewskiej granicy. Tylko minionej doby odnotowano 70 takich prób wtargnięcia na terytorium Litwy, jednak ani jedna nie zakończyła się powodzeniem.

Minister Anuszauskas: Obecnie atak skierowany głównie na Polskę

Litwa jeszcze miesiąc temu była głównym kierunkiem ruchu imigrantów z terenów Białorusi. Kiedy władze Litwy uszczelniły granicę, służby Aleksandra Łukaszenki skierowały imigrantów w stronę granicy z Polską.

W rozmowie z rozgłośnią Żiniu Radijas minister obrony narodowej Litwy Arvydas Anuszauskas powiedział, że „obecnie atak hybrydowy skierowany jest przede wszystkim przeciwko Polsce”.

Tylko we wrześniu granicę polsko-białoruską usiłowano przekroczyć ponad 7,5 tysiąca razy. Wczoraj odcinek granicy próbowano sforsować 529 razy. „Zatrzymano 18 obywateli Iraku i dodatkowo cztery osoby za pomocnictwo: obywatela Libanu, Polski i dwóch Ukrainy” – podała Straż Graniczna.

Stan wyjątkowy przedłużony

Przypomnijmy, że we wtorek Rada Ministrów zdecydowała, że zwróci się do prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. Wcześniej rekomendował to rządowi minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

W środę wieczorem Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że prezydent Andrzej Duda podpisał i skierował do marszałek Sejmu wniosek o wyrażenie zgody przez Sejm na przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego na obszarze graniczącym z Białorusią.

W czwartek wieczorem Sejm przegłosował rozporządzenie prezydenta o przedłużeniu stanu wyjątkowego na wschodniej części terytorium Polski.

