Wstrząsające odkrycie. Zwłoki dziecka w siatce na zakupy

W jednym z domów w powiecie krasnostawskim policja odkryła zwłoki noworodka ukryte pod łóżkiem. Wstrząsającego odkrycia dokonano po tym, jak 27-letnia kobieta zgłosiła się z silnymi bólami brzucha do szpitala. Zaprzeczała, jakoby niedawno urodziła dziecko, jednak lekarze którzy nie mieli co do tego wątpliwości, natychmiast powiadomili służby.

O tragedii jaka rozegrała się w województwie lubelskim informuje serwis Lublin112.pl. Sprawa wyszła na jaw w minioną sobotę, kiedy 27-letnia mieszkanka Wirkowic zgłosiła się do szpitala w Krasnymstawie. Jako że skarżyła się na silne bóle brzucha została skierowana na oddział ginekologiczny. To właśnie po przeprowadzonym tam badaniu okazało się, że kobieta niedawno urodziła dziecko. Choć 27-latka zaprzeczała, lekarze nie dali wiary jej wersji i natychmiast zawiadomili policję. "Funkcjonariusze udali się do miejsca zamieszkania kobiety. Tam, w trakcie przeszukania domu, natrafili na leżącą pod łóżkiem torbę na zakupy. W środku znajdowały się zwłoki chłopca" – czytamy. Na miejsce przyjechał prokurator. Z ustaleń serwisu wynika, że śledztwo prowadzone jest w kierunku zabójstwa. Dziennikarze dowiedzieli się również, że kobieta wciąż przebywa w szpitalu, a jej stan znacząco się pogorszył – lekarze musieli ratować jej życie. Wiadomo, że 27-latka ma jeszcze dwójkę dzieci, jedno w wieku 9 miesięcy oraz córkę z poprzedniego związku, która jest w wieku szkolnym. Czytaj też:

Krwawa awantura w Tarnowie. Nie żyje 7-letni chłopiec