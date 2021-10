Polscy i zagraniczni naukowcy w obronie prof. Legutki

Poniżej publikujemy treść listu skierowanego do rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, podpisanego przez kilkudziesięciu przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków kulturalnych i naukowych. Dotyczy on działalności na Uniwersytecie Jagiellońskim specjalnej komórki ds. równego traktowania.

Jej funkcjonowaniu sprzeciwia się europoseł PiS prof. Ryszard Legutko. Prof. Legutko w czerwcu wystosował list do prof. Jacka Popiela "z apelem o zaprzestanie podobnych przedsięwzięć, a także o likwidację owej groteskowej komórki uniwersyteckiej".

Teraz postulat eurodeputowanego otrzymał poparcie grupy naukowców.

"Szanowny Panie Rektorze, jako grupa osób reprezentujących różne ośrodki naukowe i kulturalne w różnych krajach, dowiedzieliśmy się, że Rada Naukowa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, którym Pan kieruje, uznał za stosowne udzielenie pisemnej reprymendy profesorowi Ryszardowi Legutce za „list otwarty" skierowany do Pana Rektora. Profesor Legutko zachęca w nim Pana do rozwiązania uniwersyteckiego „biura ds. równego traktowania". Jako że list profesora Legutki przykrył Pan milczeniem, wnioskujemy, że Rada Naukowa Instytutu Filozofii nie tylko podziela Pańskie stanowisko w tej sprawie, ale je poniekąd w swej pisemnej reprymendzie wyraża. Spośród ponad trzydziestu pracowników tego Wydziału tylko jedna osoba wsparła swoim głosem profesora Legutkę, druga zaś wstrzymała się od głosu. Skłania to nas do stwierdzenia, że profesor Legutko miał rację, zwracając Pańską uwagę na rosnącą ideologizację Pańskiego, Panie Rektorze, uniwersytetu. Jednomyślność nigdy nie jest przejawem zdrowego życia intelektualnego, natomiast w dzisiejszym, tak bardzo podzielonym środowisku akademickim, stanowi ona ewidentny sygnał świadczący o czymś zupełnie przeciwnym, niż swobodna wymiana argumentów. Choć nie są nam znane wszystkie szczegóły tego śmiałego eksperymentu, polegającego na tworzeniu obcego duchowi Akademii biura ds. równego traktowania", to biorąc pod uwagę sposób, w jaki podobne instytucje funkcjonują w Ameryce i innych krajach świata zachodniego, profesor Legutko miał zupełną słuszność, sprzeciwiając się idei, której to „biuro" miało być emanacją.

Poprawność polityczna, o której wielu z nas pisało w rozlicznych książkach i artykułach, to niebezpieczna, totalitarna koncepcja, która sieje spustoszenie i antagonizuje ludzi we wszystkich demokracjach zachodnich. W wyniku tego przedsięwzięcia narzuconego nam przez administrację publiczną, media i akademicki establishment, ograniczono w naszych krajach wolność, zwiększono zaś pole ideologicznej manipulacji.

Profesor Legutko to wybitny uczony w zakresie teorii politycznej. Z jego studiów nad pułapkami, jakie kryje w sobie „religiademokracji", nauczyliśmy się na Zachodzie naprawdę bardzo wiele. Ponure przestrogi Legutki w odniesieniu do antyliberalnego kursu demokracji nowożytnej (przy czym słowo „liberalny" pojmujemy tu w jego prawdziwym, dziewiętnastowiecznym znaczeniu) trafiają w samo sedno rzeczy, to zaś, czego ten znakomity uczony doświadcza ze strony Pańskiej zacnej instytucji, potwierdza jedynie jego pełne obaw przepowiednie. Działając w imię iluzorycznego celu równości doskonałej, włączając w to przyznawanie specjalnych praw wybranym ofiarom, cywilizacja zachodnia niszczy samą siebie. Mieliśmy nadzieję, że Polska oraz inne, względnie tradycyjne kraje zachodnie uniknie losu, który stał się obecnie udziałem większości Stanów Zjednoczonych oraz niektórych krajów Starego Kontynentu. Cechował nas, jak widać, przesadny optymizm".

Pod listem podpisali się:

* Paul Gottfried, redaktor, "Chronicles: A Magazine of American Culture", autor: "After Liberalism" oraz Zbigniew Janowski, autor "Homo; Americanus: The Rise of Totalitarian Democracy in America".

* Francesco Andriani, President of Ideare (Wlochy)

* Jacek Bartyzel, Uniwersytet Mikolaja Kopernika (Polska)

* Clifford Angell Bates, UW (Polska)

* José Carlos Bermejo Barrera, University of Santiago de Compostela (Hiszpania)

* Jeremy Black, The University of Exeter (Anglia)

* Katarzyna Błachowska, UW (Polska)

* Aleksander Bobko, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

* Catharine Savage Brosman, Tulane University (USA)

* Chris Buskirk, edytor, American Greatness (USA)

* Nicholas Capaldi, Loyola University, New Orleans (USA)

* Jonathan C.D. Clark, historyk (Anglia)

* Lee Congdon, James Madison University (USA)

* Wayne Cristaudo, Charles Darwin University (Australia)

* Felipe Cuello, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Republika Dominikanska)

* Magdalena Danielewiczowa, UW (Polska)

* Nirmal Dass, Edytor, The Postil Magazine (Kanada)

* Zuzanna Dawidowicz, Edytor, Arcana (Polska)

* Marshall De Rosa, Florida Atlantic University (USA)

* Ian Dowbiggin, Fellow of the Royal Society of Canada, University of Prince Edward Island (Kanada)

* Marion Duvauchel, Historian of Religions (Francja)

* Filip Doroszewski, UKSW (Polska)

* Jacob Duggan, student na Towson University, Baltimore (USA)

* Serafín Fanjul, Catedrático de la UNAM, Miembro de la Real Academia de la Historia (Hiszpania)

* Devin Foley, CEO of the Charlemagne Institute (USA)

* Bruce Gilley, Portland State University (USA)

* Catherine Godfrey-Howell, St. Augustine's Press (USA)

* David Gordon, Senior Fellow at the Ludwig von Mises Institute (USA)

* Jean-Louis Harouel, Université de Paris II (Panthéon-Assas, Francja)

* Ann Hartle, Emory University (USA)

* Jozefa Hrynkiewicz, UW Warsaw (Polska)

* Arnaud Imatz, Political Scientist and Historian (Francja)

* Elżbieta Janus, UKSW (Polska)

* Dariusz Karłowicz, Edytor, Teologia Polityczna (Polska)

* Tomasz Kaźmierowski, Zalozyciel Fundacja Identitas (Polska)

* Robert M. P. W. Graham Kerr, Institute for Research on Early Islamic History and the Koran, Saarbrücken (Niemcy)

* Roger Kimball, Edytor, New Criterion, dyrektor of Encounter Books (USA)

* Harrison Koehli, host of "MindMatters" (USA)

* Adam Korytowski, AGH (Polska)

* Maria Korytowska, UJ (Polska)

* Thaddeus Kozinski, Divine Mercy University (USA)

* Wojciech Kruszewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Polska)

* Maria Kunicka, XIII Liceum Aleksandra Fredry (Polska)

* Wojciech Kunicki, Wroclaw University (Polska)

* Antoni Libera, pisarz, autor Madame (Polska)

* Donald W. Livingston, Emory University (USA)

* Luigi Marco Bassani, University of Milan (Wlochy)

* Sean McMeekin, Bard College (USA)

* Justyna Melonowaska, Uniwersytet Marii Grzegorzewskiej (Polska)

* Andrzej Nowak, UJ (Polska)

* Piotr Nowak, Uniwersytet w Bialymstoku (Polska)

* José Luis Orella, Universidad CEU San Pablo, Madrid (Hiszpania)

* Michał Otorowski, Fundacja Augusta hr Cieszkowskiego (Polska)

* Ciro Paoletti, Director, Associazione di Studi Storici e Militari (Włochy)

* Robert Paquette, President, The Alexander Hamilton Institute for the Study of Western Civilization (USA)

* Stanley Payne, Univeristy of Wisconsin-Madison (USA)

* Olga Płaszczewska, UJ (Polska)

* Peter Redpath, CEO, Aquinas School of Leadership and Commonsense Wisdom Academies (USA)

* Alexander Riley, Bucknell University (USA)

* Robert Reilly, byly Dyrektor The Voice of America, Senior Fellow of the American Foreign Policy Council (USA)

* Rusty Reno, Edytor, FIRST THINGS (USA)

* Jan Rokita, Ignatianum (Polska)

* Magdalena Saganiak, UKSW (Polska)

* Andrzej Waśko, UJ, edytor, Arcana (Polska)

* Anna Waśko, UJ (Polska)

* Robert Weissberg, University of Illinois—Urbana (USA)

* Edward Welsch, Edytor wykonawczy, Chronicles: A Magazine of American Culture (USA)

* Bronisław Wildstein, pisarz (Polska)

* Maria Anna Zając, Uniwersytet Śląski (Polska)

* Zofia Zielińska, UW (Polska)

* Radosław Żurawski vel Grajewski, Uniwersytet Łòdzki (Polska)

Prof. Legutko pisze do rektora UJ. "To wielce niepokojący sygnał"

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości w liście otwartym z czerwca, skierownym do rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, sprzeciwia się włączeniu się uczelni "w złe praktyki, jakie widzimy dzisiaj na uniwersytetach całego świata zachodniego".

List prof. Legutki ma związek z ankietą przeprowadzoną wśród studentów przez Uniwersytet Jagielloński. Uwagę na nią jako pierwsza zwróciła małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, która w mediach społecznościowych porównała uczelnię do agencji towarzyskiej.

Na czerwcowe wystąpienie prof. Ryszarda Legutki zareagowała Rada Naukowa Instytutu Filozofii.

"List otwarty profesora Legutki traktujemy (…) nie jako wypowiedź polemiczną w ramach naukowej dyskusji albo jako obywatelski „głos wolny, wolność ubezpieczający” w obronie rzekomo zagrożonych wartości i swobód akademickim, ale jako element politycznej propagandy i odgórnej nagonki na środowisko akademickie, odwołującej się do społecznych resentymentów wobec tego środowiska i wszelkich elit jako czegoś obcego i z definicji podejrzanego" – czytamy w stanowisku.

Według Rady tezy zawarte w liście europosła PiS są "groteskowe".

Czytaj też:

Porządki w Platformie Obywatelskiej. "Jak się potkniesz, to cię dobiją bagnetem"Czytaj też:

"Walka o demokratyczną szkołę". W sobotę protest nauczycieli w stolicy