Kukiz: Myślę, że do końca roku te dwie duże ustawy będziemy mieli uchwalone

Sejm uchwalił ustawę antykorupcyjną. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2022, jednak zmiany w zakresie zakazu pracy parlamentarzystów i samorządowców w spółkach z minimum 10 procentowym udziałem skarbu państwa lub samorządu, zaczną obowiązywać dopiero za dwa lata. Ustawa stanowi element porozumienia programowego koła Kukiz’15 z PiS. W zamyśle jej inicjatorów ma zwiększyć zaufanie do instytucji publicznych oraz przyczynić się wyeliminowania zachowań korupcyjnych w życiu społecznym.

Kukiz: Ustawa antykorupcyjna poprawi jakość życia politycznego

Polityk stwierdził na antenie Radia Wrocław, że Polska może się zmienić tylko jeśli zmieniony zostanie sposób wybierania posłów i gdy nada się też obywatelom więcej instrumentów do takiej codziennej kontroli nad władzą. W jego ocenie już sama jedna ustawa antykorupcyjna będzie w stanie poprawić jakość politycznych realiów.

– To jest tak sprawa istotna, bo 30 lat nikt nie był w stanie, żadna partia z własnej woli takiej ustawy by nie uchwaliła. Żadna partia nie uchwali ustawy, która ogranicza ich możliwości sięgania czasami za daleko niż powinna. Sam ten fakt jest super. Natomiast jedna taka ustawa nie zmieni wszystkiego. Do tego trzeba byłoby jeszcze dodać ustawę antysitwową. Do tego trzeba by było zrobić takie pomysły jak jednolity formularz deklaracji podatkowej. Więc tych rzeczy jest dużo – powiedział lider koła Kukiz’15.

„Komunikuję, panie Donaldzie”

Kukiz wyraził nadzieję, że ustawa naprawdę wejdzie w życie. Zaznaczył, że liczy i oczekuje na podpis prezydenta.

Dodał, że jeszcze w październiku prawdopodobnie wejdzie pod obrady ustawa o sędziach pokoju. – Rozmawiamy o tym z prezydentem, ponieważ to z Kancelarii Prezydenta wyjdzie projekt tej ustawy. Myślę, że do końca roku te dwie duże ustawy będziemy mieli uchwalone i podpisane przez prezydenta – powiedział.

– Ta pierwsza, mówię o antykorupcji, wchodzi w życie wbrew temu co pan Tusk wygaduje i kłamie perfidnie, że będzie można kraść przez dwa lata. To ja komunikuję, panie Donaldzie, nie będzie można kraść przez dwa lata, ponieważ ustawa antykorupcyjna wchodzi 1 stycznia 2022. Praktyki łapówkarstwa, tak, przecież to powszechne w czasie pańskich rządów, będą już znacznie utrudnione, bo sąd będzie obowiązkowo w przypadku stwierdzenia łapówkarstwa delikwenta wyrzucał z pracy w spółce Skarbu Państwa, w spółce komunalnej – powiedział Kukiz.

