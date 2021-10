Blisko pół tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy. Wiceminister: Ponad 70 proc. migrantów pochodzi z Iraku

We wtorek Straż Graniczna odnotowała blisko pół tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymano dwóch obywateli Iraku oraz aż 13 osób zaangażowanych w organizację nielegalnego przerzutu migrantów z Białorusi do Unii Europejskiej.

Poboży: To nie uchodźcy, a migranci ekonomiczni

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży podkreślił na antenie TV Trwam, że dla osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę, Polska jest tylko krajem tranzytowym w drodze do Niemiec.

– Te osoby są świadome, że dotarły na terytorium Polski, popełniając przestępstwo, jakim jest nielegalne przekroczenie granicy. Po drugie, mają dodatkowo świadomość, iż przekraczają granicę z państwa, w którym przebywają legalnie – mówił polityk.

– Podejrzewam, że ponad 90 proc. wszystkich imigrantów stanowią osoby, które nawet jeśli ubiegają się o ochronę międzynarodową, nie spełniają jej warunków, więc po wyczerpaniu procedur zapewne czeka ich nieuchronny powrót do ojczyzn. To nie są osoby, które uciekają przed konfliktem zbrojnym czy prześladowaniami. To osoby szukające poprawy swojego losu w wymiarze ekonomicznym, więc słuszne jest to, iż nazywamy ich migrantami ekonomicznymi, a niekiedy socjalnymi – dodał.

Poboży zwrócił uwagę na skuteczność działań polskiej Straży Granicznej i wspomagających ich służb. Jak podkreślił, coraz większą rolę odgrywają urządzenia perymetryczne zainstalowane na infrastrukturze granicznej, które już działają na niektórych odcinkach.

Skuteczność Straży Granicznej

Wiceszef MSWiA zapewnił, że Straż Graniczna działa zgodne z prawem obowiązującym w Polsce. – Jeżeli osoba zostanie zatrzymana na próbie nielegalnego przekroczenia granicy, a nie wystąpi o ochronę międzynarodową, wówczas jest zawracana na linię granicy państwa, z którego próbowała przekroczyć granicę. Wszystkie osoby, z którymi mamy do czynienia, legalnie przebywają na terenie Białorusi. Dostały się tam na podstawie wiz lub ruchu bezwizowego. Nie są to osoby uciekające przed konfliktem czy nowym rozdaniem w Afganistanie. Ponad 70 proc. wszystkich zatrzymywanych osób pochodzi z Iraku – powiedział.

Poboży zaznaczył również, że spora część zatrzymanych migrantów biegle mówi w języku rosyjskim, co wskazuje na ich wcześniejszy dłuższy pobyt w tym kraju.

– Kryzys obfituje także w bardzo przejmujące zdarzenia. Funkcjonariusze Straży Granicznej zaopiekowali się ciężarną Kongijką, która dzięki ich pomocy urodziła córkę Gdyby nie to, że trafiła ona w ręce polskiej Straży Granicznej, mogłaby stracić swoje dziecko – przypomniał.

