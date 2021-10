Turcja ratyfikowała porozumienie paryskie. Celna uwaga Waszczykowskiego

Turcja w 2015 roku podpisała tzw. porozumienie paryskie, jednak przez niemal sześć lat nie ratyfikowała tego dokumentu.

Prezydent Turcji Tayyip Recep Erdogan zapowiedział ten krok podczas swojego ostatniego wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. – W przyszłym miesiącu nasz parlament ratyfikuje porozumienie paryskie. Jednocześnie podejmiemy stosowne kroki konieczne do realizacji naszego narodowego zobowiązania włączenia się do walki o klimat – powiedział. – Ci, którzy wyrządzili największe szkody naturze - powietrzu, wodzie, glebie i ziemi, oraz szaleńczo eksploatowali zasoby naturalne, powinni również mieć największy wkład w walce ze zmianami klimatycznymi – dodał.

Parlament podjął decyzję o ratyfikacji porozumienia jednomyślnie. Przyjmując dokument zastrzeżono, że Turcja jako kraj rozwijający się będzie przestrzegać postanowień, o ile nie będą one szkodzić rozwojowi ekonomicznemu i społecznemu kraju.

Warunek postawiony przez tureckich prawodawców spodobał się europosłowi Prawa i Sprawiedliwości Witoldowi Waszczykowskiemu.

"Też powinniśmy stawiać takie warunki unijnym planom energetyczno-klimatycznym" – napisał na Twitterze były minister spraw zagranicznych.

Czym jest porozumienie paryskie?

W porozumieniu paryskim określono ogólnoświatowy plan działania, który ma nas uchronić przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu dzięki ograniczeniu globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C oraz dążeniu do utrzymania go na poziomie 1,5°C. Porozumienie paryskie ma również na celu poprawę zdolności krajów do radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu i udzielenie im wsparcia.

Porozumienie paryskie, które przyjęto podczas konferencji klimatycznej w Paryżu (COP21) w grudniu 2015 r., jest pierwszym w historii uniwersalnym, prawnie wiążącym porozumieniem w dziedzinie klimatu.

Do porozumienia paryskiego przystąpiło prawie 190 krajów, w tym Unia Europejska i jej państwa członkowskie. UE formalnie ratyfikowała porozumienie 5 października 2016 r., co umożliwiło jego wejście w życie 4 listopada 2016 r. Aby porozumienie mogło wejść w życie, instrumenty ratyfikacji musiało złożyć co najmniej 55 krajów odpowiadających za co najmniej 55 proc. światowych emisji.