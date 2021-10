Jaki wbija szpilkę Morawieckiemu. "Gdyby to Szydło była premierem, decyzje byłyby inne"

Europoseł w czwartek na antenie Programu 3 Polskiego Radia tłumaczył prawdopodobne przyczyny zwłoki Komisji Europejskiej w ocenie polskiego Krajowego Planu Odbudowy Jak podkreślił, wszystko wskazuje na to, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest praca Trybunału Konstytucyjnego nad odpowiedzią na pytanie, czy polska konstytucja ma pierwszeństwo nad unijnymi traktatami.

– To jest kolejny raz ordynarne łamanie prawa. Jeżeli chodzi o wyższość konstytucji nad prawem europejskim, to dokładnie takie same decyzje podjęły inne państwa, w tym Niemcy. To oznacza, że inne państwa mogły stwierdzić, ze ich prawo jest ważniejsze niż europejskie w sytuacji konfliktu, a Polska nie może, Polska jest gorsza – powiedział polityk Solidarnej Polski.

– Nie godzimy się, by Polacy nie mogli rządzić się we własnym kraju. Nie godzimy się na ustrojowe napadanie na Polskę – deklarował eurodeputowany.

"Trzeba było stosować weto"

Była premier Beata Szydło w środę na forum Parlamentu Europejskiego zwróciła uwagę na zwłokę Komisji Europejskiej w ocenie KPO. Zauważyła, że Polska dopełniła swoich obowiązków, a strona unijna nie zgłaszała żadnych uwag do polskiego planu.

– Nasuwa się więc pytanie: dlaczego tak się dzieje, skoro pani przewodnicząca Von der Leyen wyraźnie powiedziała, że jedynym kryterium warunkowości będą nieprawidłowości finansowe. A przecież Polska jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, które mają pod tym względem doskonałą kartę – mówiła europoseł.



– Czy nie lepiej było może zastosować weto, niż zaufać, że będą czyste reguły gry i wszystkie kraje będą traktowane na równi? Mam nadzieję, że Polska będzie wreszcie traktowana tak samo jak inne kraje i nasz plan odbudowy zostanie przyjęty zgodnie z zasadami – dodała.



Do tych słów odniósł się europoseł Patryk Jaki.

– Bardzo mi jest przykro, że wtedy ja i Solidarna Polska mieliśmy rację, kiedy mówiliśmy, że trzeba zastosować weto i przykro mi, że coraz więcej osób dzisiaj dochodzi do takiej refleksji. Jest pewien, że gdyby Beata Szydło była premierem, to by podjęła właśnie taką decyzję. Niestety decyzje podjęto inne – powiedział gość radiowej "trójki".

