Hołownia apeluje do wyborców PiS. "Polska poza UE będzie słabym i biednym krajem"

Na wstępie lider Polski 2050 zaznaczył, że zwraca się do osób, które "mają serce po prawej stronie" i głosują na Prawo i Sprawiedliwość.

– Widzimy niebezpieczny dla Polski konflikt pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Unią Europejską. Nigdy jeszcze sytuacja nie była tak napięta – rozpoczął Hołownia. – Od kiedy PiS rządzi zniknęły flagi Unii z większości urzędów i uroczystości. Symbolicznie usunięto już Unię Europejską z Polski. To nie jest przypadek – kontynuował polityk.

"Sytuacja w Polsce wymknęła się spod kontroli"

– Drodzy rodacy głosujący na PiS, szanuję wasze poglądy, chociaż nie zawsze je podzielam. Wiem, że jesteście patriotami i chcecie, by Polska była sercem Europy. Wiele niestety wskazuje na to, że niedługo może nadejść koniec Polski w Unii – powiedział były gwiazdor TVN dodając, że oznacza to koniec dopłat dla rolników, koniec studiowania za granicą i koniec naszego bezpieczeństwa.

– Zwracam się do was. To wy możecie zatrzymać Polskę w Unii Europejskiej. To jest dokładnie ten moment, a drugiej szansy nie będzie. Wyraźnie powiedzcie swojej rodzinie, przyjaciołom i znajomym: "Chcemy żyć w Unii". Od tego, czy to zrobicie, zależy bardzo dużo. Polska poza Unią Europejską będzie słabym i biednym krajem – przekonywał.

– Każdy kraj w Unii walczy o swoje. To dobre i normalne, ale sytuacja wymknęła się spod kontroli. Coraz głośniejsi są politycy partii rządzącej, którzy wyobrażają sobie Polskę poza Unią. Przez ich gierki, grożą nam konsekwencje finansowe, a może nawet wyjście z Unii – powiedział Hołownia.

– Zapamiętajcie - to wy możecie zatrzymać Polskę w zjednoczonej Europie. Jeszcze Polska nie zginęła – zakończył lider Polski 2050.

