Tragiczny finał awantury na drodze. 59-latek wepchnięty na maskę jadącego auta, 22-latek pod wpływem narkotyków

Sytuacja miała miejsce ok. godziny 20.30 w Lasecznie Małym na trasie Iława-Kisielice. Wstępne ustalenia iławskiej policji wykazują, że wtedy to 22-latek kierujący ciężarowym mercedesem oraz 59-letni kierowca opla zatrzymali się na drodze i wysiedli z pojazdów. Burzliwa rozmowa szybko przerodziła się w szarpaninę, w wyniku której starszy z mężczyzn został wepchnięty pod samochód osobowy marki Renault.

Mimo podjętej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Jego zgon stwierdzono na miejscu zdarzenia. Późniejsze ustalenia potwierdziły, że młodszy z mężczyzn był w czasie awantury pod wpływem środków odurzających. Testy potwierdziły, że w jego organizmie obecność marihuany.

"Widok – tragedia". Relacja świadka zdarzenia

Portalowi Infoilawa.pl udało się porozmawiać z kobietą, która była świadkiem tragicznej sytuacji. – Widok - tragedia... – przyznała Natalia Szpadkiewicz, która wraz z narzeczonym jechała za autem marki Renault.

– Pan z opla jechał wolno, to kierowca ciężarówki chciał go wyprzedzać. Doszło do tego, że pan z opla się zatrzymał i pan z ciężarówki też. Doszło pomiędzy nimi do szarpaniny. Kierujący Renaultem nawet nie zauważył, kiedy ten starszy pan wbiegł mu pod koła... – dodała kobieta.

Wiadomo, że mężczyzna trafił do policyjnej celi. Odebrano mu prawo jazdy.

Szczegółowe okoliczności zdarzenia ustala policja pod nadzorem prokuratora. Postępowanie jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.

