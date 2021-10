Polska europejskim liderem imigracji. Eurostat opublikował dane za 2020 rok

W ubiegłym roku co czwarte pozwolenie na pobyt na terenie UE dla obywateli państw niezrzeszonych we wspólnocie było udzielone przez Polskę.

"Najnowsze Eurostatu pokazują, że w 2020 Polska - tradycyjnie - wydała najwięcej pierwszych zezwoleń pobytowych dla obywateli państw trzecich. Z 2,2 mln wszystkich zezwoleń wydanych w UE na Polskę przypadło 598 tys. (26%), Niemcy 313 tys. (14%), Hiszpanię 312 tys. (14%)" – napisał wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk.

W pandemicznym roku 2020 w całej Unii Europejskiej wydano 2,2 mln takich zezwoleń. Rok wcześniej było ich o 706 tys. więcej.

Obcokrajowcy przyjeżdżają do Polski głównie w celach zarobkowych. Polska przyjęła w zeszłym roku ponad 502 tys. takich osób. W całej Unii Europejskiej w tym czasie do pracy przyjęto niecałe 904 tys. W tej kategorii za drugie miejsce zajęły Niemcy, które udzieliły 313 tys. zezwoleń na pracę. Podium zamyka Hiszpania z 312 tys. pozytywnie rozpatrzonych wniosków.

Najwięcej Ukraińców

W 2020 roku pierwsze zezwolenie na pobyt w krajać unijnych otrzymało 601 200 Ukraińców, co czyni Ukrainę największym źródłem imigracji do UE. Aż 81 proc. z nich otrzymała zezwolenie na pracę w Polsce Do Europy w poszukiwaniu pracy chętnie przyjeżdżali tez obywatele Maroka (123 400) oraz Indii (79 270).

Najwięcej zezwoleń na przyjazd w celach edukacyjnych wydała Francja (72 700), a z powodów rodzinnych najcześciej obcokrajowcy trafiali do Niemiec (130 700). Nasz zachodni sąsiad jest również liderem pod względem wydawania pozwoleń na pobyt z innych powodów (153 000).

