"Tym razem nie odpuścimy". Tusk ma tajny plan na przejęcie władzy

O kolejnym "tajnym planie" Donalda Tuska pisze w poniedziałek portal Interia.

Tajemnicze słowa Tuska

W niedzielę w kilkunastu miastach w Polsce odbyły się manifestacje przeciwników rządu pod hasłem "ZostajeMY w UE". Główna pikieta zgromadziła na placu Zamkowym w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Protesty to znak sprzeciwu wobec czwartkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK orzekł, że polska ustawa zasadnicza ma wyższość nad prawem unijnym. Zdaniem opozycji, to początek polexitu.

Podczas manifestacji w Warszawie do zgromadzonych przemówił lider Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk, który w mediach społecznościowych gorąco apelował o uczestnictwo w protestach, w niedzielę oskarżał rząd o przygotowywanie gruntu pod wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Wskazywał także na jego środowisko, jako obrońców pozostania w UE. Na zakończenie marszu padły z jego ust tajemnicze słowa. – Przyrzekam wam - my tego wysiłku, waszych nadziei, waszej energii nie zmarnujemy. To nie będzie łatwy ani krótki marsz. Wierzcie mi, zwycięstwo nastąpi szybciej, niż o tym myślicie. Ciąg dalszy nastąpi – mówił.

"Spodziewamy się przedterminowych wyborów"

O wypowiedź Tuska zapytany został przez Interię rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Polityk przyznał, że powstał plan, którego szczegóły ma przedstawiać w najbliższych dniach sam Tusk. – Tym razem nie odpuścimy – podkreśla Grabiec.

"W Platformie panuje przekonanie, że Polska jest w przełomowym momencie, a rząd PiS znalazł się w poważnym kryzysie. Uważają, że to szansa dla opozycji" – donosi serwis. Świadczy o tym choćby wypowiedź Katarzyny Lubnauer dla Interii. Była szefowa Nowoczesnej oceniła, że "PiS się sypie". – Spodziewamy się przedterminowych wyborów – powiedziała wprost posłanka KO.

Z ustaleń dziennikarzy Interii wynika, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu Koalicja Obywatelska ma złożyć wniosek o informację premiera ws. unijnych środków, które wciąż nie trafiły do Polski. "Ma to być kolejny - obok m.in. polexitu czy wysokiej inflacji - temat, który opozycja chce narzucać w najbliższych tygodniach" – wskazuje serwis.

Czytaj też:

"Niemcy zrzucają swoje maski". Gmyz: Czegoś takiego dotąd nie widziałemCzytaj też:

"To nie zadziała. PO i Tusk kreują obraz, którego nie ma"