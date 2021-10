Narada w siedzibie PiS. Tematem zmiany w rządzie

Na Nowogrodzkiej pojawili się najważniejsi politycy partii rządzącej. Wśród nich prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i pozostali wiceprezesi ugrupowania.

Spotkanie na najwyższym szczeblu partyjnym zapowiadał w ubiegłym tygodniu szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Już wówczas informował, że tematem rozmowy będą wyniki rozmów koalicyjnych. – Myślę, że jakieś porozumienie, które ustabilizuje i umocni naszą większość w Sejmie, jest bliskie – mówił wicemarszałek Sejmu.

Przypomnijmy, że w skład Zjednoczonej Prawicy ma wejść Partia Republikańska. Mówiąc w poniedziałek na antenie Radia ZET o rekonstrukcji rządu związanej ze zmienami w koalicji Adam Bielan poinformował, że do rządu wejdzie dwóch polityków jego ugrupowania. – Z ramienia Partii Republikańskiej w rządzie będą zasiadać dwaj politycy. Oprócz Kamila Bortniczuka, będzie to Michał Cieślak, który już w tej chwili jest członkiem Rady Ministrów – powiedział Bielan w rozmowie z Beatą Lubecką.

To jednak nie jedyne zmiany w obozie rządzącym. Nowym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości ma być środowisko do niedawna związane z Jarosławem Gowinem, które nie zdecydowało się wraz z nim odejść ze Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o zespół parlamentarny "OdNowa RP" wiceministra obrony narodowej Marcina Ociepy.

– Atmosfera cały czas jest bardzo dobra, ale gdy nie ma zgody co do warunków wstępnych, to nie będzie porozumienia – mówił w ubiegłym tygodniu Ociepa.

Po dzisiejszym spotkaniu w siedzibie PiS politycy tej formacji nie informowali o wnioskach z dzisiejszych rozmów.

