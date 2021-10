"Nie wolno nam o tym zapomnieć". Jakubiak przypomina słynne zdjęcie z 2016 roku

We wtorek w TVP Info Jakubiak przypomniał o tym, jak kilka lat temu sfotografowano sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego wychodzących z siedziby PO w Warszawie.

– Nie możemy zapomnieć o tym zdjęciu z 2016 roku, kiedy z siedziby Platformy Obywatelskiej wychodzi prezes Trybunału Konstytucyjnego (prof. Andrzej Rzepliński – red.), sędziowie Sądu Najwyższego i prominentni działacze PO – mówił Jakubiak w programie "Jedziemy".

Kulisy tajnego spotkania sędziów TK z Angelą Merkel

W miniony weekend niemieckie media ujawniły, że sędziowie federalnego TK rozmawiali o sprawach toczących się przed Trybunałem podczas kolacji z kanclerz Angelą Merkel. Sprawa wywołała poruszenie w Bundestagu i wzbudziła wątpliwości co do niezależności tych sędziów.

– To się robi wszystko bardzo przerażające, dlatego że te opary absurdu niemieckiego, ludzi, do których nie mogę mieć wewnętrznie wielkich pretensji, dlatego że do tego panoszenia się na terenie Rzeczypospolitej doprowadził Donald Tusk i osiem lat działalności Platformy Obywatelskiej – ocenił Jakubiak.

"Tusk był strażnikiem interesów niemieckich"

– Po prostu dzwoniła Angela (mówiąc – red.): mam kłopoty z przemysłem stoczniowym, więc zamknij stocznie i on (Tusk – red.) zamknął stocznie. I tak dalej. Mówimy o pośrednictwie między człowiekiem a przemysłem polskim, no to handel wszedł w ręce niemieckie. Wszystko, co Niemcy chcieli na terenie Rzeczypospolitej, mieli. I strażnikiem tych interesów był Donald Tusk. Nie wolno nam o tym zapominać – podkreślił Jakubiak.

Czytaj też:

Jakubiak: Tusk dostał figę. Plecami się do niego odwróconoCzytaj też:

Tusk zignorował ostrzeżenia swoich doradców. Kulisy protestu w Warszawie