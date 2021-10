Powstanie nowa zapora na granicy. "Silna, wysoka, z systemem monitoringu i detekcji ruchu"

Szef MSWiA przekazał tę informację w mediach społecznościowych.

"Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej zgłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt, który trafi teraz do Sejmu zakłada stworzenie solidnej, wysokiej zapory wyposażonej również w system monitoringu oraz detekcji ruchu" – czytamy na Twitterze.

Potrzeba wzmocnienia granicy

O potrzebie budowy solidniejszej infrastruktury granicznej jest mowa od kilku tygodni Na początku października na łamach tygodnika "Sieci" Kamińsk poinformował, że płot z zasieków jest jedynie rozwiązaniem tymczasowym, a polski rząd planuje zainstalować w newralgicznych punktach granicy z Białorusią tzw. perymetrię, czyli system czujników ruchu z kamerami termowizyjnymi. Nowa zapora ma precyzyjnie informować o liczbie oraz miejscu gromadzenia się nielegalnych imigrantów.

– Chodzi o to, by opóźnić, utrudnić przekraczanie granicy – tłumaczył powody inwestycji w nową zaporę szef MSWiA.



– Tam będzie mnóstwo elektroniki. Buduje się tzw. perymetrię – system czujników ruchu z kamerami termowizyjnymi, które natychmiast precyzyjnie pokazują, w jakim miejscu ile osób się gromadzi. Po pierwsze, ma być bardzo trudno przejść tę barierę, a po drugie, przy każdej próbie informacja błyskawicznie trafi do naszych strażników, a ci natychmiast zareagują – powiedział Kamiński dodając, że nowa zapora będzie zdecydowanie wyższa od obecnej.

– Jeśli miałbym porównać do już istniejących w innych krajach, to najbliżej jej do tej na granicy grecko-tureckiej – stwierdził minister.

