Kwaśniewski: W tym grupa neofaszystów jak pan Bąkiewicz jest przydatna

Gość "Faktów po Faktach" stwierdził, że "władza PiS zasadza się na polaryzowaniu polskiego społeczeństwa".

– Nie na rozmowie, nie na dialogu, ale konflikcie, na dzieleniu. Oczywiście w tym dzieleniu taka grupa neofaszystów jak pan Bąkiewicz jest przydatna. Nie po to, żeby ich nieoficjalnie, chociaż oficjalnie, 3 mln to jest oficjalne wsparcie, ale może nie, żeby ich publicznie chwalić, ale żeby swoją robotę wykonywali – powiedział Kwaśniewski.

Unia Europejska jako płaszczyzna jednoczenia opozycji

Były prezydent zgodził się z teorią, że Prawo i Sprawiedliwość mając do wyboru utrzymanie władzy lub wzięcie pieniędzy z Unii Europejskiej, wybierze utrzymanie władzy. – Dla nich dzisiaj istotniejsze jest utrzymanie władzy, czyli zdobycie tych wszystkich niezbędnych instrumentów, żeby to było możliwe, aniżeli ileś tam milionów z UE– przekonywał.

Polityk ostrzegł też opozycję przed podziałami. Jego zdaniem Unia Europejska jest doskonałą płaszczyzną jednoczenia polityków większości opcji politycznych stojących w kontrze do Prawa i Sprawiedliwości.

– Myślę, że Europa, obecność Polski w Unii Europejskiej to jest jedna z najlepszych płaszczyzn jednoczenia opozycji. Ona jest w gruncie rzeczy mało dyskusyjna. Czyli można na jednej trybunie zebrać i Szymona Hołownię, i Kosiniak-Kamysza, i Biedronia, i Czarzastego, i oczywiście Tuska, Trzaskowskiego itd., i bym bardzo apelował do Donalda Tuska, żeby o to zadbać na przyszłość, dlatego że ta dyskusja dzisiaj komu to lepiej służy, komu gorzej, kto przyszedł, kto nie przyszedł, marnuje ten podstawowy efekt. Polacy są za Unią Europejską – skwitował Aleksander Kwaśniewski.

Czytaj też:

Kwaśniewski: To jeden z najsmutniejszych dni, jakie przeżyłem w PolsceCzytaj też:

"Jesteście manipulatorami, kłamcami i podżegaczami". Ostre starcie Bąkiewicza z TVNCzytaj też:

Politolog: Opozycja złapała coś, co nie ma zupełnie podstaw faktycznych