Kaczyński zapowiada rezygnację. Podał datę

Jak przekazała na Twitterze Polska Agencja Prasowa, wicepremier Jarosław Kaczyński podczas środowego posiedzenia klubu parlamentarnego przekazał, że wraz z początkiem roku zrezygnuje ze stanowiska w rządzie.

Fogiel o zmianach w rządzie

Jeszcze kilka dni temu o to, czy lider PiS odejdzie z rządu, pytany był w Polsat News rzecznik partii Radosław Fogiel. – Nie, ma swoje zadania, które realizuje. Zapowiadał jakiś czas temu, że będzie moment, kiedy będzie chciał się bardziej skupić na partii. To jeszcze nie jest ten moment – zapewnił wówczas polityk.

Pytany czy Kaczyński odejdzie na wiosnę odparł, że "to rzecz zupełnie niepewna". – Odjedzie wtedy, kiedy uzna, że misja rządowa się skończyła, a jego uwaga jest potrzebna w innym miejscu – powiedział.

Wicerzecznik PiS zapewnia, że partia jest zawsze gotowa do wyborów. – Jesteśmy na wybory przygotowani zawsze. To założenie, które w PiS wielokrotnie się sprawdzało. Rzeczywistość polityczna jest jaka jest – mówił.

Odkładana rekonstrukcja

Media informowały, że do głębokiej rekonstrukcji rządu może dojść już we wrześniu. Jako główny powód zmian przedstawiano napięcia w Zjednoczonej Prawicy. Po odejściu z kolacji rządzącej Porozumienia Jarosława Gowina, do obozu władzy dołączył jednak europoseł Adam Bielan wraz ze swoją Partią Republikańską. To członkowie właśnie tej partii mieliby zasilić szeregi rządowe. Od dłuższego czasu mówi się o przywróceniu Ministerstwa Sportu, którego szefem miałby zostać były poseł i rzecznik prasowy Porozumienia – Kamil Bortniczuk. On, a także inni republikanie mieli już spotkać się z prezydentem Dudą, bowiem zależy im na dobrych stosunkach z Pałacem Prezydenckim.

Prawo i Sprawiedliwość rekonstrukcję rządu przekładało już kilka razy. Gazeta.pl informuje, że zmiany mają nastać w ciągu najbliższych dni. Kiedy dokładnie, nie wiadomo. Na pewno w tym miesiącu.

