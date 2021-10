Onet: Były ochroniarz Sasina wicedyrektorem w Poczcie Polskiej

O sprawie informuje Onet. Łukasz Nowakowski - bo o niego chodzi - to podoficer Służby Ochrony Państwa (SOP), który kilka lat temu trafił do Wydziału Zabezpieczenia Specjalnego. Był tam odpowiedzialny za osobistą ochronę wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

Powołując się na swoich informatorów, portal donosi że funkcjonariusz zaskarbił sobie u Sasina nie tylko zawodowy szacunek, ale też osobistą sympatię. Do tego stopnia, że pod koniec sierpnia wraz z innym funkcjonariuszem SOP poleciał z ministrem i wąską grupą jego kolegów na wakacje do Madrytu. Jak czytamy, sprawa miała się nie wydać, jednak wyciekła do mediów.

Do dziennikarzy trafiły maile opisujące szczegóły tego wyjazdu, wśród nich miały być wrażliwe dane oraz potajemnie nagrany film z portu lotniczego. "Według nieoficjalnych informacji Służba Ochrony Państwa uznała, że rozpowszechniane dane mogły zagrozić bezpieczeństwu wicepremiera. Sprawą zajęły się służby" – pisze Onet. Z nieoficjalnych ustaleń serwisu wynika ponadto, że w postępowaniu mającym ustalić źródło przecieku badani byli obecni na wyjeździe funkcjonariusze. Te czynności - według Onetu - miały się zbiec w czasie z odejściem Nowakowskiego ze służby.

Posada w Poczcie Polskiej

Teraz funkcjonariusz odnalazł się w Poczcie Polskiej, gdzie przed kilkoma dniami objął stanowisko zastępcy Dyrektora Zarządzającego Pionem Poczta Polska Ochrona ds. Operacji. Pensja na tej funkcji wynosić ma nawet 14 tys. złotych miesięcznie. Onet sugeruje, że za zatrudnieniem swojego byłego ochroniarza stoi nie kto inny jak wicepremier: "Sasin nie zapomniał o oddanym ochroniarzu".

O komentarz do sprawy dziennikarze zapytali Pocztę Polską, której biuro komunikacji w przesłanym komunikacie podkreśliło, że kodeks pracy ani inne przepisy nie określają zasad rekrutowania dyrektorów. "Oznacza to, że pracodawca ma swobodny wybór co do osób, które chce zatrudnić. Pracodawca nie ma także obowiązku wydawania żadnego dokumentu, który regulowałby zasady rekrutacji dyrektorów" – wskazano. W oświadczeniu zapewniono, że Nowakowski ma kompetencje i doświadczenie zgodne z wymogami określonymi przez pracodawcę dla tego stanowiska.

